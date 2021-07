Pätschow

Für Landwirt Matthias Hecker war es zunächst ein Experiment mit offenem Ausgang. Nach einem Versuch vor zehn Jahren hat der Landwirt aus dem vorpommerschen Plätschow in diesem Jahr das erste Mal Erbsen in größerem Stil angebaut.

Die proteinhaltige Hülsenfrucht gehört noch nicht zu den Big Playern auf den Äckern in MV. Aber mehrere Faktoren haben den Landwirt dazu gebracht, auf die Erbse zu setzen. „Wir hatten durch die Klimaveränderung in den vergangenen Jahren in allen Feldfrüchten sehr niedrige Erträge. Das hat zu einem Umdenken geführt.“ 

Risiko verteilen und auf größere Fruchtfolge setzen

Hecker stapft durch das letzte noch nicht abgeerntete Feld, pflückt eine Schote von den erntereifen Pflanzen und schält die gelben Erbsen aus der Schale. Auf 80 von 800 Hektar seines Betriebes wuchsen in diesem Jahr die Hülsenfrüchte. Mit einem Ertrag von 2,7 Tonnen je Hektar ist der Landwirt noch nicht ganz zufrieden, aber grundsätzlich habe sich der Schwenk zur Erbse gelohnt, bilanziert er.

Mit der Hülsenfrucht hat der Landwirt seine Fruchtfolge auf sechs Kulturen erweitert. „Mit einer größeren Fruchtfolge verteilen wir das Risiko von extremen Wettereinflüssen und können so insgesamt die Ausfälle minimieren.“ Neben Gerste, Weizen, Raps und Zuckerrüben wachsen inzwischen Dinkel und Erbsen auf seinen Feldern.

Erbse als pflanzlicher Fleischersatz

Die Erbse, die Hecker für den Lebensmittelmarkt produziert, ist für ihn eine Kultur mit Zukunft. „Als pflanzlicher Fleischersatz wird sie künftig eine immer wichtigere Rolle spielen.“ Nicht nur dass Studien pflanzliches Eiweiß als gesünder als das tierische Pendant bewerten: „Wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren, führt das zu einer umweltverträglichen Tierhaltung, die nicht mehr auf Masse setzt.“

Alternative Proteine zur Eindämmung von Massentierhaltung

Der Fleischkonsum ist nach Angaben der Welternährungsorganisation verantwortlich für etwa 15 Prozent der vom Menschen verursachten Emissionen. Im Jahr 2020 wurden weltweit etwa 13 Mio. Tonnen alternativer Proteine konsumiert, etwa zwei Prozent des Marktes für tierisches Protein. Bis 2035 wird die Menge um das Siebenfache steigen, prognostiziert eine Studie der Boston Consulting Group. Neben pflanzlichen Eiweißträgern gehört im Labor gezüchtetes Fleisch zu den Alternativen, mit denen sich Massentierhaltung und Emissionen eindämmen lassen.

Proteinmehl aus Erbsen

Die Erbse für den Food-Bereich – wie sie Hecker anbaut und über Verarbeiter vermarktet, die seine Früchte als Spalterbsen, ganze Erbsen oder Proteinmehl auf den Markt bringen – ist laut Bauernverband noch eine Nische. Andere Kollegen setzen auf die Futtererbse als proteinhaltiges Tierfutter. Die Anbauflächen in MV sind seit 2015 von 8200 auf über 20 500 Hektar gewachsen. „Eiweiß-Futtermittelimporte werden immer öfter kritisch hinterfragt. Die Erbse ist damit auch ein regionaler Soja-Ersatz“, sagt Verbands-Geschäftsführer Martin Piehl. Der Anbau von Bohne, Lupine und Erbse wird gefördert.

„Wir müssen Teil der Lösung sein“

Matthias Hecker, der 2002 den väterlichen Betrieb nahe Anklam übernahm, ist Landwirt in vierter Generation. Seine DNA liegt in der konventionellen Landwirtschaft. Zunehmend versuche er, ökologische Prinzipien in seinen Betrieb zu integrieren, sagt er. Hecker versteht sich als Landwirt, der eine hybride Landwirtschaft betreibt, die Vorteile beider Systeme vereint. Es ist eine umweltverträglichere Produktion, die zugleich ertragsreich und ökonomisch bleiben müsse. „Wir müssen uns verändern und müssen Teil der Lösung sein.“

Anbau auf nitratreichen Gebieten

Ein wesentlicher Grund, der für den Erbsen- und Bohnenboom auf den Äckern in MV sorgt, ist die umstrittene Düngeverordnung, die in diesem Jahr erstmals von den Bauern umgesetzt wird. Sie sieht vor, dass in nitratbelasteten „roten Gebieten“ der Düngereinsatz um 20 Prozent reduziert werden muss, um die Grundwasserqualität langfristig zu verbessern. Erbsen, Bohnen, Lupinen gehören zu den Leguminosen, die den Stickstoff nicht aus dem Boden, sondern aus der Luft binden. Für sie sei kein Stickstoffdünger notwendig, sagt Hecker, dessen Betriebsflächen zu 50 Prozent in den roten Gebieten liegen.

„Mit dem Anbau von Erbsen ohne Stickstoff-Dünger können wir die hohen Anforderungen der Verordnung einhalten und trotzdem den Weizen auf Bedarf düngen, so dass wir keine großen Ertragsrückgänge erwarten müssen.“ Für hochwertigen Qualitätsweizen, auch davon ist Hecker überzeugt, bleibt der Stickstoffdünger weiterhin unverzichtbar.

Von Martina Rathke