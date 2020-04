Erdbeersaison gestartet: So viel kosten die ersten roten Früchte aus MV

Es ist eine ganz besondere Saison: Nicht nur, dass die Erdbeerernte in MV so früh starten konnte wie schon lange nicht mehr – auch die Corona-Auflagen sorgen dafür, dass die diesjährige Ernte in die Geschichte eingehen wird.

Die diesjährige Erdbeerernte in Mecklenburg- Vorpommern ist sehr früh gestartet. Alexandra Szkala (25) vom Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf hat die roten Früchtchen schon einmal probiert. Super lecker so ihr Fazit. Über vier Millionen Erdbeerpflanzen müssen allein an dem Standort geernet werden. Es wird ein sehr gutes Erdbeerjahr erwartet. Quelle: Frank Söllner