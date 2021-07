Rostock

Seit vier Wochen morgendliche Fragen an den Spiegel: Haut schon straffer? Faltenzahl bereits geringer? Weniger Haarausfall? Insgesamt ein frischerer, jugendlicherer Eindruck? Auch an Tag 39 des großen Erdbeerfutterns vermag er mir das immer noch nicht zu meiner Zufriedenheit beantworten. Meine Frau ist da keine große Hilfe: „Ich weiß nicht so richtig …“ Kann ich da mehr auf die Worte der netten Erdbeerverkäuferin Gabi vom Stand am Alten Strom geben? „Irgendwie wirkst du jünger!“ Oder ist der freundlichen Nachbarin Maria zu glauben? „Entschuldigung, ich hätte dich fast gar nicht erkannt!“ Allerdings weiß ich von ihr, dass es um ihre Augen nicht mehr besonders gut bestellt ist.

Also bleiben da noch meine Freunde Karola und Volker aus Gera. Von Anbeginn verfolgen sie das Experiment mit großer Anteilnahme und per Smartphone auch visuell. Vom Thüringischen aus überprüfen beide regelmäßig, ob sich meine Physiognomie quasi Erdbeere für Erdbeere verjüngt: „Irgendwie wirkst du frischer!“ Das klingt gut. Inzwischen haben sie beschlossen, meinem Beispiel zu folgen. Auch sie nehmen nun fast täglich 500 Gramm der roten Früchte zu sich. Bislang aber offenbar ohne den erhofften Erfolg – wenn ich es richtig deute.

180 Probanden naschen bei der Erdbeerstudie mit

Gutschein für die tägliche Erdbeerportion. Quelle: Frank Söllner

Für Prof. Dr. Michael Walter, gemeinsam mit Prof. Dr. Georg Fuellen einer der Projektleiter der sogenannten ErdBEHR-Studie 2 der Rostocker Universitätsmedizin, ist das Bemühen der beiden Geraer wohl ein eher untauglicher Versuch, da ohne wissenschaftlichen Hintergrund in Angriff genommen. Den immerhin 180 Probanden – von der Hausfrau, über den Finanzberater, die Immobilienmaklerin bis hin zum OZ-Journalisten – haben die Rostocker Mediziner nämlich ausschließlich die Früchte von Karls Erdbeerhof verordnet und das nach exakten Anweisungen, weil über den gesamten Studienverlauf möglichst Erdbeeren mit vergleichbarer Zusammensetzung getestet und deren Wirkung auf die menschlichen Alterungsprozesse untersucht werden sollen. Dabei sind Blut- und Hautzellen von besonderem Interesse für die Forscher. Sie fahnden dort nach Markern, die den Gesundheitseffekt von Lebensmitteln wiedergeben.

Als leidenschaftlicher Erdbeerfan nicht ganz uneigennützig und in der Hoffnung, meinen 71 Jahren noch etliche hinzuzufügen, bin ich ihnen dabei gern behilflich. Zumal mir die Projektleiter zusicherten, dass ich, so gewünscht, auch weitere Informationen über meine Gesundheitsdaten erhalten könne. Das hört sich spannend an. So motiviert folgte ich dem Lockruf der Wissenschaft. Seit dem 10. Juni zähle ich nun zu den Testpersonen, die nicht nur an festgesetzten Tagen die leckeren Früchte verputzen, sondern sich zudem eine Hautprobe entnehmen ließen und insgesamt viermal zu Ader gelassen werden.

Rezeptvorschläge gleich mitgeliefert

Diszipliniert tue ich mich, akkurat nach Auflage, an den schmackhaften Früchten gütlich. Dabei ist mir auch hin und wieder Nachbar Detlef behilflich, der mir selbst noch im Vorbeiradeln zuruft: „Vergiss nicht, die Erdbeeren zu essen!“ Solcherart animiert, habe ich bislang kein Problem damit, (fast) täglich meine Portion zu verspeisen. Zumal Süße und Saft in etwa dem entsprechen, für das ich in Kindertagen die Erdbeeren aus Opa Pauls Garten so liebte. Außerdem lassen die Vorgaben der Uni-Forscher viel Spielraum für eine leckere und vielfältige Zubereitung.

Darunter auch für meine eher schlichte Vorliebe für gezuckerte Erdbeeren mit Milch oder Joghurt. Weil es aber wesentlich raffinierter geht, wurden allen Studienteilnehmern „Karls Lieblingsrezepte“ mit in die umfangreiche Informationsmappe gelegt. Dazu gehört unter anderem die Anleitung für einen Shake aus 150 ml Hafermilch, zwei bis drei Esslöffeln Agavendicksaft, 250 Gramm Erdbeeren, 150 ml Sojajoghurt und einem Spritzer Zitronensaft. Bei diesem von mir getesteten Trunk geht wohl nicht nur Veganern das Herz auf. Auch das Lachsfilet mit Crème fraîche und Erdbeeren, inzwischen schon von mir probiert, ist nur zu empfehlen.

Finale Herausforderung: 240 Gramm Kapern in Öl

Da ja Wissenschaft bekanntlich hin und wieder Opfer erfordert, akzeptiert meine Probandengruppe selbstredend einen speziellen Auftrag. Innerhalb der zwölfwöchigen Studie haben wir die Aufgabe, insgesamt dreimal zu einer Portion getrockneter Erdbeeren auch noch jede Menge von Kapern in Öl zu verspeisen. Da sich mein Konsum der mediterranen Blütenknospen bisher ausschließlich auf einige wenige, vor allem für Königsberger Klopse eingesetzte Exemplare beschränkte, stellt das für mich eine echte Challenge dar. Allerdings wartet diese finale kulinarische Herausforderung erst am 19. August auf mich. Die hat es mit 750 Gramm frischen und 200 Gramm getrockneten Erdbeeren sowie 240 Gramm Kapern dann allerdings noch mal so richtig in sich.

Vermutlich warten die Wissenschaftler anschließend genauso gespannt wie ich darauf, welche Spuren diese abschließende Fressorgie in meinem Körper hinterlassen hat. Da mir genau einen Tag später erneut 70 ml Blut abgezapft werden, dürfte es interessant sein, ob sich darin eventuell Spuren von Erdbeersaft mit Kaperngeschmack finden lassen. Ich bin überzeugt, auch das werden mir die Studienleiter zum Schluss erklären – vorausgesetzt, sie erkennen mich nach diesem Jungbrunnen überhaupt noch wieder.

Von Werner Geske