Erfolg für Unternehmer aus Grimmen: Aida holt seine Mode an Bord

Grimmen/Rostock

Die Mode des gebürtigen Grimmeners David Grabarczyk ist künftig auf allen Weltmeeren unterwegs. Mit seinem 2012 gegründeten Mode-Label „OneLove“ hat es der 32-Jährige in die Boardshops der Schiffe des Rostocker Kreuzfahrtunternehmens Aida geschafft. „Dies bedeutet mir unglaublich viel, weil es die Idee meines Unternehmens komplett widerspiegelt“, sagt Grabarczyk und erklärt: „OneLove steht für die Liebe zum Meer. Diese verbindet einfach die Menschen auf unserer Erde. Und genau dieses Gefühl soll auch meine Mode zum Ausdruck bringen.“

Hansa-Legenden unterstützen Jungunternehmer

2012 erfüllte sich David Grabarczyk seinen großen Traum vom eigenen Label. Schnell sind seine kreativen maritimen Designs in aller Munde. „Dadurch, dass ich damals gleich namhafte Unterstützung durch Ex-Nationalspieler Stefan Beinlich sowie von Hansa-Legende Hilmar Weilandt und dessen Sohn Tom bekam, ging sofort die Post ab.“ Grabarczyks Botschaft kommt an: „Meine Mode ist für Leute, die das Meer lieben“.

„Meine Mutter war immer an meiner Seite“

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Grimmen. „Das wird auch immer so bleiben. Ich bin ein Grimmener Jung und sehr dankbar, in dieser Stadt aufgewachsen zu sein“, sagt der werdende Vater. Vom ersten Tag an war eine Person immer an seiner Seite. Seine Mutter Marlies. „Meine Mutter ist ganz einfach die gute Seele des Unternehmens. Seit der Gründung vor sieben Jahren stand sie mir immer mit Rat und Tat zur Seite“, sagt David Grabarczyk stolz. Schnell verwandelte sich die Wohnung seiner Mutter in ein Lager. „Meine Mom hat sich immer um den Versand gekümmert. Zuletzt galt es täglich rund 45 Pakete für den Versand vorzubereiten“, erzählt der Trebelstädter. Mittlerweile ist das Unternehmen so erfolgreich, dass eine neue Lösung hermusste. „ Das Lager ist nach Rostock umgezogen und meine Mom hat wieder etwas mehr Luft in den eigenen vier Wänden“, sagt er schmunzelnd.

David Grabarczyk mit seiner Mutter Marlies im Lager. Künftig befindet sich dieses nicht mehr in der Wohnung der Grimmenerin, sondern in Rostock. Quelle: privat

Helden der Kindheit: Designs zeigen Cäpt’n Blaubär, Hein Blöd, Popeye

Die neueste Kollektion, unter anderem mit T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts, erscheint traditionell am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. „Ich fühle mich als Europäer. Mich nervt es einfach, wenn Leute immer noch von ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ reden. Meine Generation kennt diese Grenzen nicht und darüber bin ich sehr glücklich“, betont David Grabarczyk. Der 3. Oktober und meine Mode ähneln sich charakteristisch zudem in vielen Punkten. „Es geht um den Einheitsgedanken, aber auch um Zusammenhalt und Träume“, fasst er zusammen.

Und die neue Kollektion wird bei vielen Kunden definitiv Kindheitserinnerungen wecken, denn Cäpt’n Blaubär, Hein Blöd, Popeye oder Olivia sind die neuen Stars auf den Klamotten des 32-Jährigen. „Hierbei handelt es sich natürlich um ein Lizenzgeschäft. Ich arbeitete mit dem WDR zusammen und bin das einzige Textilunternehmen, welches die Originalfiguren auf seiner Mode verwenden darf“, freut sich der Designer und erklärt, warum Kindheitshelden und Mode für Erwachsene gut zusammenpassen. „Ich finde, Mode kann Erinnerungen wecken und Geschichten erzählen. Zudem will ich mit meinen Entwürfen polarisieren. Wenn sich Leute begegnen und meine Shirts tragen, sollen sie sich in die Augen schauen und lächeln oder über die verrückten Aufdrucke miteinander ins Gespräch kommen.“

9000 Artikel in neuer Kollektion

Die neue Kollektion umfasst 9000 Artikel. „Um kurz vor Mitternacht stelle ich die Artikel am 2. Oktober online. Dann beginnt der spannendste Moment. Natürlich ist man aufgeregt, wie die neuen Entwürfe ankommen“, bestätigt er. Und das Unternehmen wächst weiter. Ab dem 1. November wird Grabarczyk einen Grafiker einstellen. „Jetzt bin ich in der Situation, in der es sich lohnt, einen Grafiker in Vollzeit zu beschäftigen, weil einfach genug zu tun ist. Zudem habe ich mit Sebastian Kliempt seit einiger Zeit einen Angestellten, der sich beispielsweise künftig um die Bestellungen kümmert.“

Immer wieder verrückte Ideen: Ein Fischbrötchen auf dem Sweatshirt ist eine der Optiken der neuen Kollektion. Quelle: privat

Mode in der ganzen Welt unterwegs

Insbesondere durch den Deal mit der Reederei Aida wird die Mode künftig in der ganzen Welt unterwegs sein. „Wenn ich mal eine ruhige Minute habe und mich durch die Bestellliste klicke, wird mir jedes Mal aufs Neue bewusst, dass ‚Onelove‘ längst kein regionales Ding mehr ist. Meine Waren werden täglich in die gesamte Republik geliefert“, beschreibt er und nennt einen weiteren großen Traum: „Mein Ziel ist es, dass meine Mode irgendwann auch in den Niederlanden und in Frankreich präsent ist. Ich finde, auch in diesen beiden Ländern spielt das Meer eine wichtige Rolle.“

Und auch Dominik Löbrich, Senior Manager Retail der Aida Cruises freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir als AIDA Cruises freuen uns über die freundschaftliche, aber sehr professionelle Zusammenarbeit mit einem regionalen Label und sind schon sehr gespannt auf die Reaktionen an Bord. Die modernen, maritimen Designs sind eine tolle Bereicherung für unsere Shops und tragen ganz bestimmt dazu bei, das viele unserer Gäste die schönste Zeit des Jahres auch noch lange nach der Reise in bester Erinnerung behalten.“

Mehr Themen:

Viel weniger Existenzgründungen in MV: Wirtschaft plant Wiederbelebung

Rostocks neuer Bridal Concept Store: Hier schlüpfen Bräute in privaten Suiten ins Hochzeitskleid

Von Raik Mielke