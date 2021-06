Wissenschaft und Wirtschaft - Erfolgreich wirtschaften in MV: So klappt es mit einer Firmenansiedlung an der Ostsee

Wer in MV ein Unternehmen etablieren will, wird an diesem Buch nicht vorbeikommen. Ein Autorenkollektiv aus Studenten und Wissenschaftlern der Hochschule Stralsund sowie Unternehmern hat Strukturen und Entscheidungsebenen im Land untersucht und zeigt Trends der wirtschaftlichen Entwicklung auf.