Güstrow/Warnemünde

Mecklenburg-Vorpommern – das Land der mutigen Macher könnte es heißen. Zwei von ihnen sind Olaf Gitzbrecht (57) aus Güstrow und Silvio Jeske (40) aus Rostock. Beide sind mit für den Norden eher ungewöhnlichen Produkten am Markt: Gitzbrecht hat sich mit seinen mediterranen „Olivero“-Marktständen über die Jahrzehnte einen Namen gemacht und Jeske startet gerade als „Mr. Bubblewaffle“ durch.

Olafs „Olivero“ – mediterrane Antipasti für Rostock und Umland

Seine Mitarbeiterzahl hat Olaf Gitzbrecht in den letzten sieben Jahren sogar verdoppelt, 25 sind es inzwischen. Der 57-Jährige betreibt seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich sein Unternehmen „Olivero“ und versorgt nicht nur die Rostocker auf dem Wochenmarkt mit mediterranen Antipasti. „Besonders beliebt sind die eingelegten Mozzarellabällchen“, erzählt Gitzbrecht von dem Renner bei den Stammkunden. In seiner kleinen Antipasti-Glücksfabrik duftet es überall unverkennbar nach Olivenöl und Knoblauch – wer das nicht mag, ist hier falsch.

Roy Brosowski produziert in der Feinkostmanufaktur „Olivero“ in Güstrow die beliebten Kräuteroliven. Quelle: Ove Arscholl

„Oliven-Olaf“ ist hingegen als gebürtiger Brandenburger in Mecklenburg-Vorpommern ganz richtig. „Ich erlebe die Menschen hier als offen und neugierig. Klar, am Anfang der Idee haben sie schon gefragt: Was soll das hier?“ Inzwischen aber spricht der Erfolg für sich.

„Wir könnten noch viel mehr machen, aber ich will es nicht, ehrlich gesagt“ erklärt der Antipasti-Experte, der sich mit dem Istzustand zufrieden gibt. Bis zu seinem Olivendurchbruch hat der gelernte Elektriker sich immer neu erfunden . Mit 18 schiebt er noch eine Ausbildung als Korbflechter hinterher. „Mein Onkel war blind und Korbflechter“, erinnert er sich. Doch auch das Geschäft behält er nicht lange bei.

Erst Elektriker, dann Korbflechter, jetzt Antipasti-Pabst

„Nach der Wende war ich viel unterwegs in Italien und Spanien und habe dort auch zeitweise gelebt.“ Im Ausland verdingt sich Olaf Gitzbrecht unter anderem als Korbflechter und entwickelt seine Leidenschaft für das mediterrane Leben. Mit einem kleinen Feinkost- und Weinladen, den er spontan von einem Freund übernimmt, startet er danach in Güstrow durch. „Ich hatte nie etwas zu verlieren“, sagt er über die Momente, in denen er seinem Leben eine neue Wendung gibt.

Eingelegte, getrocknete Tomaten – ideal zu Pasta oder im Salat Quelle: Ove Arscholl

„Ich mache, was mir Spaß bringt“

„Ich mache, was mir Spaß bringt, und wenn’s was wird, ist es gut und wenn’s nichts wird, mache ich was anderes.“ Das Risiko hält Gitzbrecht bei seinen Unternehmungen gern überschaubar, aber er ist auch der Meinung: „Dinge funktionieren deutlich besser, wenn sie einem Spaß machen.“ Und über die Zeit konnte er sogar feststellen: „Was mir mehr Freude macht und ich so nie gedacht hätte, ist das Arbeiten im Team.“

„Die Menschen haben den Wochenmarkt für sich entdeckt“

Den Laden gibt es heute nicht mehr, zu groß war die Verheißung, auf Wochenmärkten das Geschäftsglück zu finden. Die „Olivero“-Wagen stehen in Rostock, Schwerin, Güstrow und Bad Doberan. „Corona hat uns in die Karten gespielt. Die Menschen sind viel mehr auf die Wochenmärkte gegangen, hatten mehr Zeit und haben das Einkaufen an der frischen Luft für sich entdeckt.“ Und auch die Kunst, sich in schwierigen Zeiten etwas zu gönnen. Denn frische eingelegte Antipasti, köstliche Frischkäsezaubereien und hochwertige Olivenöle sowie Trockenfrüchte haben natürlich ihren Preis. Aber Qualität setzt sich durch, inzwischen auch unter den Jüngeren.

In Warnemünde hat sich Silvio Jeske als Waffel-Bäcker selbstständig gemacht. Quelle: Martin Börner

Silvio Jeske startet als „Mr. Bubblewaffel“ durch

Einer, der noch ganz am Anfang steht, aber dafür voller Herzblut sieben Tage die Woche in seinem kleinen Refugium in Warnemünde, ist Silvio Jeske. Der 40-Jährige hat als gelernter Koch bereits Gastronomieerfahrung und sich jetzt mit „Mr. Bubblewaffel“ neu erfunden.

„Als Koch wurde ich verheizt. Also habe ich mich 2019 mit Lackierungen für Oberflächenveredelung selbstständig gemacht. Und dann kam Corona. Das brauchte dann keiner mehr.“ Eine andere Idee musste her. Gemeinsam mit seinem besten Freund, der ihm direkt neben dem Restaurant im Luv & Lee ein kleines Räumchen vermietet, hecken die beiden das bunte Waffel-Wunder aus.

Silvios Konterfei ist auch das Markenzeichen am Waffellädchen

„Ohne meinen Kumpel hätte ich es nicht geschafft, er hat mich ermuntert und bestärkt“, sagt Silvio Jeske, der dankbar ist für die mentale Unterstützung auf dem Weg in die erneute Selbstständigkeit. „Ich wollte mich nie selbstständig machen, weil ich Angst hatte vor den Risiken“, weiß Mr. Bubblewaffel, aber es schlagen eben zwei Herzen in der Brust des gut gelaunten Waffelbäckers, der mit seiner sympathischen Art bei den Kunden punktet. Sein Konterfei ist auch das Markenzeichen des kleinen Candyshops. Eine kleine Waffelvilla Kunterbunt auf wenigen Quadratmetern, dafür in bester Lage, direkt hinter dem Leuchtturm in Warnemünde.

Silvio Jeskes kleines, aber buntes Geschäft fällt in der Straße Am Leuchtturm 3 auf. Quelle: Martin Börner

Der saftige Waffelteig ist sein Geheimrezept

Seine zuckerbunte Aufmachung in rosa und hellblau verrät annähernd, welche süßen Leckereien Silvio in die Waffeln schmeißt, die ursprünglich aus Hongkong stammen und sich durch die lustige Kugelprägung auszeichnen: optisch ein bisschen wie eine große Luftpolsterfolie aus Waffelteig. Der Teig ist sein Geheimrezept, und die Waffeln werden auf den Punkt gebacken, so dass sie nicht trocken sind, sondern saftig wie eine Waffel sein soll.

„Ich liebe Lebensmittel“, gibt der Amerikafan zu, dessen Fernliebe sich auch in seinen Leckereien widerspiegelt. „Auf den Milchshakes ist immer auch ein Donut obendrauf“, beschreibt der gebürtige Wismarer seine verspielten Kreationen. Darf’s dazu noch etwas Sahne sein und bunte Soße oder Mini-Marshmallows, Himbeeren und Schokostückchen, Heidelbeeren oder Crunch?

„Ich habe es einfach probiert“

Den zuckersüßen Ideen setzt er keine Grenzen und erfindet sich täglich neu. Wünscht sich der Kunde ein Topping, das es noch nicht gibt, setzt Silvio es gleich auf die nächste Einkaufsliste. Diese offene Art und der Mut zur Veränderung sind es, was ihn in seinem Waffellädchen vorantreibt. „Die Angst ist immer noch da, dass etwas schiefgeht oder der Trend verebbt. Ich habe es einfach probiert, sonst weiß man ja nicht, ob’s läuft.“, sagt Mr. Bubblewaffel. Und es läuft.

Von Anja von Semenow