Erfolgsstory KTC: Das sind die Macher hinter dem Rostocker Shopping-Center

Rostock

Zwölf Jahre ist es her, dass das Kröpeliner Tor Center (KTC) am westlichen Rand von Rostocks bekanntester Fußgängerzone eröffnet wurde. Ein Quantensprung in der Entwicklung der Innenstadt. Was im Vorfeld kontrovers diskutiert wurde, hat sich als Glücksfall für die Stadt erwiesen.

Aus dem grauen Mäuschen, vor Jahren Kaufhaus Wertheim, wurde ein Kundenmagnet, das Tenkhoff Properties aus Berlin mit der LBBW Immobilien Capital in München entwickelte – das denkmalgeschützte alte Kaufhausgebäude wurde in den Neubau integriert.

ECE betreibt Malls in Deutschland , Europa und Katar

Später wurde das KTC an die Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement Real I.S. AG, Tochter der Bayerischen Landesbank, verkauft. Dann schlug ECE zu. Die Hamburger Projektmanagement GmbH & Co. KG wurde 1995 von Werner Otto (1909–2011), dem Gründer des Otto-Versands, gegründet. Mittlerweile betreibt ECE bei einem Jahresumsatz von 22,3 Milliarden Euro europaweit 195 Shopping-Center, davon 41 in Deutschland und darüber hinaus eines in Katar. In MV ist ECE neben Rostock auch Herr über das Schweriner Schlosspark-Center und das Marktplatzcenter Neubrandenburg.

Das KTC in Rostock bietet bei 14 250 Quadratmetern Verkaufsfläche in 40 Shops auf vier Ebenen plus Fitness-Studio und Büros auf 1000 Quadratmetern recht viel – obwohl es im ECE-Reich eher zu den kleinen Centern zählt. Center-Manager Klaus Banner sagt: „Es sind 40 Geschäfte, aber damit decken wir ein recht großes Angebot ab und bieten einen anspruchsvollen Branchenmix.“

4,2 Millionen Kunden kommen pro Jahr

Im Basement – was im Nicht-Center-Sprech früher als Kellergeschoss firmierte – gibt es neben dem Parkhaus mit Netto, Biomarkt denn’s, Drogerie dm und kleinen Food-Anbietern Lebensmittel und Gastronomie. Im Erdgeschoss finden sich mit Zara, Douglas und kleineren Geschäften Mode und Kosmetik. In der ersten Etage mit Saturn und Thalia große Player der Unterhaltungselektronik und -literatur. Daneben sei es gelungen, mit dem US-Café Starbucks einen Gastro-Anbieter zu etablieren, der mit seinem internationalen Branding junge Kundenschichten anlockt, sagt Thomas Hahn, Leasing Manager bei ECE,

Der Investor Joachim Tenkhoff sagte 2007, dass das KTC die Innenstadt verändern werde. Gesagt, getan. 16 000 Kunden besuchen das KTC täglich, an den Wochenenden sind es 25 000 und in der Weihnachtszeit 30 000 täglich – das sind 4,2 Millionen Kunden pro Jahr.

Über den Autor

Von Michael Meyer