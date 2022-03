Erhöhte Anschlagsgefahr? Äußerungen des Lubminer Bürgermeisters sorgen für Irritation

Lubmin

Erhöhte Anschlagsgefahr am Anlandepunkt der beiden Nord-Stream-Trassen? Mit dem Krieg Putins gegen die Ukraine und den hitzigen politischen Diskussionen über die russischen Gasleitungen steigt in Lubmin die Nervosität. Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) sieht eine erhöhte Anschlagsgefahr für das Industrieareal, in dem nicht nur die Nord Stream 1 und 2 anlanden, sondern etwa zwei Kilometer vom Anlandepunkt entfernt auch das Atom-Zwischenlager steht. Wegen der angeblich erhöhten Bedrohungslage wies er die Kurverwaltung jetzt an, keine Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge in dem Seebad zu vermitteln oder zur Verfügung zu stellen.

„Wir können die Identitäten nicht überprüfen“

Es habe in den vergangenen Tagen Sachbeschädigungen am Sicherheitszaun des Hafens gegeben, seeseitig hätten unbekannte Schiffe versucht, anzulegen. Zudem seien Zimmerbuchungen für angebliche Flüchtlinge eingegangen. „Wir können aber die Identitäten dieser Menschen nicht überprüfen“, begründete er das Aufnahmeverbot. Die Lage sei derzeit diffus.

Äußerungen schüren Angst

Seine Aussagen sorgen in der Gemeinde für Irritationen – und darüber hinaus. Es lägen zur Zeit keine Informationen über eine akute Bedrohungslage vor, auch nicht für Lubmin, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD). Dennoch habe die Polizei die Präsenz mit Kriegsbeginn rund um die kerntechnischen Anlagen wie auch die Anlandungsstation von Nord Stream 1 und 2 in Lubmin verstärkt. Pegel appellierte an die Lubminer: „Den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu helfen, ist das Beste, was Sie zur Zeit tun können.“

In der Bevölkerung und auch in den sozialen Medien ist von unbegründeter Panikmache die Rede. Diese Angst schürenden Äußerungen seien nicht gut, die Menschen seien bereits wegen des Krieges verunsichert, sagte Ingo Gudusch, der in Spandowerhagen in Nähe des Industriegebietes wohnt. Ihm sei auch nicht klar, warum gerade ukrainische Flüchtlinge die Bedrohungslage erhöhen sollten.

Im Zwischenlager stehen 74 Castoren mit hoch radioaktivem Abfall. Durch die Nord Stream 1 fließt noch russisches Gas, auch wenn Putin inzwischen mit einem Lieferstopp gedroht hat. Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 soll im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland vor dem Aus stehen und hatte alle Mitarbeiter entlassen. Die Gascade GmbH, die die Festlandleitung Eugal betreibt, hatte danach die Betriebssicherung der Nord Stream 2 übernommen.

Von Martina Rathke