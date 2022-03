Erhöhte Bedrohungslage: MV rüstet sich gegen russische Cyberangriffe

Kiew/Berlin/Rostock

Angesichts der Eskalation von Putins Krieg in der Ukraine wächst auch in MV die Sorge: Landeskriminalamt und Innenministerium gehen von einer erhöhten Bedrohungslage aus. Insbesondere Cyberangriffe aus Russland seien nicht auszuschließen, so eine LKA-Sprecherin.

Unternehmen und Privatpersonen sollten Mailanhänge sorgfältig prüfen und die Software auf dem aktuellen Stand halten. Mit der Einschätzung schließt sich das LKA dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an, das Betreiber kritischer Infrastrukturen, Verwaltung und Unternehmen wegen des Krieges zu einer erhöhten Wachsamkeit und Reaktionsbereitschaft aufgerufen hatte.

Desinformations- und Cyberaktivitäten aus Russland möglich

Das Innenministerium in Schwerin hat in sensiblen Bereichen und Kommunen „dringend entsprechende Vorkehrungen angemahnt“, wie eine Sprecherin sagte. Besonders im Blick: mögliche Desinformation- und Cyberaktivitäten aus Russland. Der während der Omikron-Welle eingerichtete Krisenstab von Ministerium, Landkreisen und kreisfreien Städten berät seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs auch über dessen mögliche Auswirkungen auf MV. Zu vermehrten Cyberangriffen ist es bislang laut LKA aber noch nicht gekommen.

Erhöhte Polizeipräsenz in der Gegend um Lubmin gefordert

Als besonders sensibel wird die Lage in Lubmin eingeschätzt. Ein Atomlager mit hochradioaktivem Abfall, daneben ein Umspannwerk, die Gaspipelines von Nord Stream, eine Ölraffinerie mit großen Tanks und Offshore-Stromleitungen der Ostsee-Windparks: An keinem anderen Ort in MV ballt sich so viel kritische Infrastruktur wie hier. Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) fordert deshalb eine erhöhte Polizeipräsenz in dem Areal.

Bundeswehr erhöht Einsatzbereitschaft

Die Häfen in MV sehen sich gegen Sabotageakte und Cyberangriffe gut gerüstet. Nach den Terrorangriffen von 2001 wurden dort die Sicherheitsstandards erhöht: mit Zäunen und restriktiven Zugangskontrollen. Die Bundeswehr in MV reagiert dynamisch auf die Krise. Welche Maßnahmen im Detail getroffen werden, ist aber geheim: „Wir beobachten die Situation und reagieren entsprechend“, heißt es aus dem Landeskommando MV. Die Flugabwehrraketengruppe (Flarak) 24 in Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) bereitet sich darauf vor, die Einsatzbereitschaft innerhalb von sieben Tagen herstellen zu können – für den möglichen Einsatz in Osteuropa.

Trotz der internationalen Appelle für ein Ende des Kriegs hatte Russland am Dienstag seine Angriffe auf die Ukraine verschärft. Aus Charkiw wurde eine gewaltige Explosion gemeldet, auf die Hauptstadt Kiew bewegte sich ein riesiger Militärkonvoi von wohl mehr als 60 Kilometern Länge zu. Moskau kündigte gezielte Angriffe auf die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes an. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Abschreckungswaffen Russlands in Alarmbereitschaft versetzt, im Westen verstand man dies als offene Drohung mit Atomwaffen.

Von Martina Rathke und Axel Büssem