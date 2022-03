Bad Sülze

Die Spannungen infolge des Ukraine-Krieges werden auch in MV immer deutlicher spürbar: Die Patriot-Raketen-Truppe aus Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) erhöht derzeit ihre Einsatzbereitschaft. Das macht sich auch in der Zivilgesellschaft bemerkbar.

Die Flugabwehrraketengruppe (FlaRakGrp) 24 ist derzeit Teil der schnellen Nato-Krisenreaktionstruppe NRF. Sie ist bewaffnet mit Raketen vom Typ Patriot, die anfliegende Raketen, Flugkörper und Flugzeuge ausschalten sollen. Im Syrienkrieg waren die deutschen Patriots bereits in der Türkei stationiert, um den Nato-Partner gegen mögliche Angriffe aus Syrien zu schützen.

Erste Kisten werden gepackt

Im Falle einer weiteren Eskalation der aktuellen Lage könnten sie zum Schutz der Nato-Staaten in Osteuropa dorthin verlegt werden. Die Bundeswehrführung klärt derzeit, wo deutsche Streitkräfte bei der Luftverteidigung helfen könnten. Vor allem Litauen und Estland haben bereits um Unterstützung gebeten.

„Wir bereiten uns gerade darauf vor, dass die Einsatzbereitschaft auf sieben Tage gesenkt wird“, sagte ein Sprecher der FlaRak 24. Das bedeutet, dass die Truppe dann innerhalb von sieben Tagen abmarschbereit sein muss. Welche Maßnahmen genau dazu gehören, ist geheim. Nur so viel: „Die ersten Kisten werden gepackt“, so der Sprecher.

Verletzungsgefahr für kickende Soldaten

Offenbar wird auch in die Freizeitgestaltung der Soldaten eingegriffen, damit sie sich außer Dienst nicht verletzen. Das betrifft etwa den Fußballverein Union Sanitz 03, in dessen erster Mannschaft sieben aktive Soldaten der FlaRak 21 in Sanitz und der FlaRak 24 in Bad Sülze spielen.

„Die Spieler dürfen nicht mehr trainieren“, sagte Vereinsvorstand Jens Wiedemann. Dem Verein drohe nun die Einstellung des Spielbetriebs und damit der Zwangsabstieg.

Mehr Militärfahrzeuge unterwegs

Die Bürgermeisterin von Bad Sülze, Doris Schmutzer, stellt fest: „Man sieht jetzt häufiger Militärfahrzeuge in der Stadt als sonst.“ Sie versichert der FlaRak 24 die Solidarität der Stadt: „Was es für die Familien bedeutet, wenn ein Soldat in den Einsatz zieht, weiß jeder, der das schon einmal erlebt hat“, so Schmutzer, deren eigener Sohn letztes Jahr im Auslandseinsatz im afrikanischen Mali war. „Wenn Hilfe gebraucht wird, sind wir bereit.“

Von Axel Büssem