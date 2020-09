Der Beitrag der Bürger zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll erhöht werden. Nachdem die Ministerpräsidenten der Länder schon zugestimmt haben, braucht es jetzt die Zustimmung in allen Landtagen. Am Mittwoch wird dazu in Schwerin beraten. In Sachsen-Anhalt gibt es bereits Ärger.