Die FDP Mecklenburg-Vorpommern hat sich gegen die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen und die CDU im Nordosten aufgefordert, sich wie in Sachsen-Anhalt dagegen zu stellen. „Bevor der Rundfunkbeitrag festgelegt wird, muss doch erst mal feststehen, was wir damit eigentlich finanzieren wollen“, sagte der FDP-Landesvorsitzende René Domke. „74 öffentlich-rechtliche Radiosender, 21 Fernsehsender und sieben Mediatheken sind zu viel.“

Die FDP ist nicht im Landtag vertreten. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern entscheidet am Mittwoch in zweiter Lesung über den Medienstaatsvertrag, der eine Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro vorsieht.

Regierungskrise wegen der Rundfunkbeitrag in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hat Streit um die geplante Erhöhung eine Krise der Koalition aus CDU, SPD und Grünen ausgelöst. Die CDU will die Anhebung blockieren und hat mit der oppositionellen AfD eine Mehrheit dafür. SPD und Grüne wollen den Staatsvertrag mittragen.

Am Freitag hatte Innenminister Holger Stahlknecht ( CDU) wegen unabgestimmter Aussagen im Koalitionsstreit seinen Job als Innenminister verloren und dann von sich aus den Rückzug als CDU-Landeschef angekündigt.

FDP MV: Rundfunkbeitrag könnte halbiert werden

In Mecklenburg-Vorpommern hatte die CDU bereits vor einiger Zeit angekündigt, der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zustimmen zu wollen. Der Innenausschuss empfahl dem Landtag Ende Oktober ein Ja – mit den Stimmen von SPD, CDU und Linken.

FDP-Landeschef Domke forderte hingegen, die Union in MV solle sich ein Beispiel an der CDU in Sachsen-Anhalt nehmen. Ihm sei nicht klar, warum es Doppelstrukturen und einen wachsenden Strauß an bunten Unterhaltungssendungen geben müsse, die aus Beiträgen aller finanziert würden, so Domke. Das könnten auch Privatsender leisten.

Die FDP sehe sogar die Möglichkeit, den Rundfunkbeitrag zu halbieren. „Wer Politik für die Bürger in unserem Bundesland machen will, muss die Erhöhung ablehnen“, meinte Domke.

