Greifswald

Der Greifswalder SPD-Mann Erik von Malottki (35) ist ein Kämpfer, der auch innerhalb der eigenen Partei durchaus als anstrengend gilt, weil er keinen Zentimeter weicht und ziemlich verbissen sein kann, wenn ihm etwas wichtig ist.

Nun ist es ihm gelungen, den Bundestagswahlkreis von CDU-Nachwuchsstar Philipp Amthor zu gewinnen, der neben Teilen von Vorpommern-Greifswald auch die Mecklenburgische Seenplatte umfasst (WK 16). „Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich mit 24,8 Prozent das Mandat holen konnte“, sagt von Malottki, der im Alter von 18 Jahren in die SPD eintrat.

Malottkis Kampf gegen Korruption

Zwar ist von Malottki bei seinem Wahlsieg auf der Welle des sehr guten Bundestagswahlergebnisses für die SPD mitgeschwommen, doch sein bissiger Wahlkampf gegen Amthor tat ein Übriges: Malottki ließ keine Chance verstreichen, ohne auf Amthors Korruptionsaffäre hinzuweisen. „Korruption bekommt bei mir die Rote Karte! Ein solches Verhalten verurteile ich aufs Schärfste.“

Worum geht es? Philipp Amthor hatte sich politisch für ein US-amerikanisches Unternehmen stark gemacht und versucht, der Firma Aufträge zuzuspielen, obwohl er im Aufsichtsrat der Firma saß und Aktienoptionen im Wert von bis zu 250 000 Euro hielt. „Was Amthor getan hat, ist rechtlich zwar nicht anfechtbar, weil er bestehende Schlupflöcher genutzt hat. Aber ein Bundestagsmitglied hat auch eine moralische Verpflichtung. Deshalb sage ich diesen Schlupflöchern den Kampf an, damit Korruption rechtskräftig verurteilt werden kann“, sagt von Malottki.

AfD nicht so stark eingeschätzt

In seinem Wahlkampf gegen Amthor hat der SPD-Politiker allerdings eine Komponente vernachlässigt. Um Haaresbreite wäre das Direktmandat an Enrico Komning von der AfD gegangen. Und wer Erik von Malottki kennt, weiß, ein Sieg für die rechtspopulistische AfD wäre noch schmerzhafter für ihn gewesen. „Ich habe ganz schön gezittert. Ich wusste, dass es auf einen Dreikampf hinausläuft, hatte Amthor aber stärker eingeschätzt. Es war ein Herzschlagfinale“, blickt von Malottki in die Wahlnacht zurück. Erst gegen 1 Uhr stand fest, dass er das Direktmandat erreicht.

Von Malottki scheut sich nicht, schwierige Themen anzupacken und das auszusprechen, was andere nicht hören wollen. Er ist entschiedener Gegner einer Großen Koalition und kritisiert auch mal Landeschefin Schwesig, weil der Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten so schlecht ist. „Im Bundestag wird eines meiner vorrangigen Ziele deshalb die Verdoppelung des Geldes für das Gute-Kita-Gesetz sein, also noch mal zwei Milliarden dazu. Nur so kann der Betreuungsschlüssel auch in armen Bundesländern wie MV, das eine hohe Kitaquote hat, gesenkt werden“, sagt von Malottki. In Vorpommern-Greifswald startete er für mehr Erzieher ein Bürgerbegehren, sammelte in kürzester Zeit so viele Unterschriften, dass Landrat Michael Sack (CDU) schließlich einlenkte und die Forderungen erfüllte.

Erik von Malottki wurde in Grevesmühlen geboren, wuchs nahe Schwerin auf und studierte in Greifswald Geschichte. Derzeit arbeitet er für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Von Malottki ist verheiratet, hat einen einjährigen Sohn. Seit 2014 ist er Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft und des Kreistages Vorpommern-Greifswald. In beiden Gremien leitet er den jeweiligen Bildungsausschuss.

Von Katharina Degrassi und Cornelia Meerkatz