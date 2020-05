Erinnerung an freie Kommunalwahlen in der DDR: So lief der 6. Mai 1990 in Rostock

Rostock

Für die Rostocker Sozialdemokraten ist der 6. Mai 1990 ein Festtag: An diesem Sonntag ist nicht nur das Wetter schön. Bei den Kommunalwahlen fährt die SPD in der künftigen Hansestadt einen deutlichen Sieg ein. Dies gelingt der Partei DDR-weit sonst nur noch in wenigen Großstädten: in Schwerin, Leipzig, Magdeburg und Potsdam.

SPD erzielt die meisten Stimmen und stellt den OB

In Rostock wird die SPD mit 28,1 Prozent stärkste politische Kraft, deutlich vor der CDU mit 22,9 und der PDS mit 22,8 Prozent. Zum neuen Oberbürgermeister wählt die Bürgerschaft am 31. Mai Dr. Klaus Kilimann. Der Physiker und Universitäts-Dozent steht mit seiner Senats-Koalition aus SPD, CDU, Bund Freier Demokraten und Bündnis 90 vor großen Aufgaben.

Anzeige

Kilimann entscheidet sich für schwere Aufgabe

„Mir war klar, dass da eine sehr schwere Aufgabe auf mich warten würde“, erzählt Klaus Kilimann (81). Aber er habe sich mit Freunden schon seit der Oberschulzeit in Neukloster und während des Studiums der Physik an der Universität Rostock mit tief gehenden Analysen der Gesellschaft im sogenannten „real existierenden Sozialismus“ beschäftigt.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir hatten verstanden, worin dessen Schwächen lagen – nämlich im Fehlen von Freiheit und Kontakten mit der Welt. Nun gab es aber für uns die Chance, all dies zu ändern. Wir fühlten uns nicht wie Neulinge in der Politik, auch wenn wir bis dahin keine entsprechenden Ämter bekleidet hatten. Ich wäre mir wie ein Feigling vorgekommen, wenn ich die Bitte der SPD abgelehnt hätte, als SPD-Mitglied für den Posten des OB zu kandidieren“, berichtet Kilimann.

Der amtierende Oberbürgermeister Christoph Kleemann – der Pfarrer und Bürgerrechtler war am 26. März nach dem Rücktritt des bisherigen Oberbürgermeisters Henning Schleiff ( SED) vom Runden Tisch ernannt worden – gibt seinem Nachfolger am Wahlsonntag noch einige Wünsche mit auf den Weg. So müssten „konkrete Wirtschaftsentscheidungen“ getroffen werden und „ein grundsätzlich neues Verhältnis zwischen Kirche und Staat“ entstehen. Und: Das „Element der Bürgerbewegung“ sollte auch in zehn Jahren noch im Rathaus zu spüren sein.

Wahl stellt Leben in Rostock auf demokratische Grundlage

„Die Wahlen im Mai 1990 waren das erste wichtige Ergebnis der Bewegung, deren Massendemonstrationen und Kundgebungen im Herbst 1989 begonnen hatten und mit der Wahl das politische und gesellschaftliche Leben in der DDR – und damit auch in unserer Stadt – auf eine demokratische Grundlage stellen sollte“, erklärt Klaus Kilimann.

Für die Kommunen bedeutete dies, die kommunale Selbstverwaltung als Modell für die Verwaltung der Stadt zu übernehmen. In der DDR hatte es nur die Alleinherrschaft der SED gegeben – von der Stufe der Kommunen, über die Ebene der Kreise und Bezirke bis hinauf auf die Ebene der DDR.

Kilimann war seit Herbst 1989 mit dem Mandat des Neuen Forums Mitglied des Rostocker „Gerechtigkeitsausschusses“. Dort war er ständig mit der Unrechtspraxis des DDR-Regimes konfrontiert. „Es konnte nur darum gehen, dieses Regime durch eine Demokratie zu ersetzen“, sagt er.

Lange Arbeitstage für Oberbürgermeister

Die Arbeitstage des OB und seiner Mitarbeiter waren sehr lang. „Wenn wir gelegentlich Besuch von Partnern aus der BRD hatten, wunderten sie sich darüber, dass wir unsere Gespräche mit ihnen manchmal schon um 7.00 Uhr morgens ansetzen mussten. Der Zwölf-Stunden-Arbeitstag war die Regel“, erinnert sich Kilimann.

Der OB, seine Senatoren und alle Mitarbeiter der Rostocker Stadtverwaltung standen vor einem riesigen Berg an Aufgaben. Die wichtigsten waren für ihn: Die Wirtschaftsförderung mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Aufbau der Stadtwerke zur Sicherung der Daseinsvorsorge sowie die Lösung von Wohnungsproblemen in der Stadt.

Deutsche Biertrinker Union holt in Rostock einen Bürgerschaftssitz

Mit diesen oder ähnlich Zielen starten die neuen Stadtoberhäupter DDR-weit in ihre aufregende Amtszeit. Die Zusammensetzung der kommunalen Parlamente ist sehr bunt. Lokale Wählerbündnisse aller Art erhalten knapp ein Viertel aller Stimmen. Diese Wählerbündnisse rekrutierten sich zum Teil aus Feuerwehren, Sportvereinen und auch aus kirchlichen Gemeinden.

In der neuen Rostocker Bürgerschaft gibt es eine politische Besonderheit zu bestaunen: die Deutsche Biertrinker Union ( DBU), die „sich als Interessenvertreter aller Biertrinker Deutschlands“ versteht. Die Partei mit dem feuchtfröhlichen Namen erringt am 6. Mai bei den Kommunalwahlen in Rostock ihren größten Erfolg im Wahljahr 1990: 3625 Stimmen reichen für einen Sitz in die Bürgerschaft.

Die DBU streitet in der zu Ende gehenden DDR für den Erhalt von Jugend- und Studenten-Klubs. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Lothar de Maiziere ( CDU) fordert die Partei, sofort einen gesetzlichen Verkaufs- und Vergabestopp für die Klubs zu erlassen. Viele Kommunen und Betriebe würden den Klubs die Räume kündigen, um sie an private Interessenten zu vergeben. Das gefährde die ostdeutsche Jugendkultur.

Und: Die Partei fordert in ihrem Kommunalwahlprogramm unter anderem „die Einführung eines Dosen-Recycling-Systems“. Die Deutsche Biertrinker Union war am 20. Februar 1990 in Warnemünde von Studenten der Ingenieur-Hochschule Warnemünde im „Teepott“ gegründet worden.

Kommunalwahlen im Mai 1989 waren gefälscht

Die hohe und danach niemals wieder erreichte Wahlbeteiligung von 68,2 Prozent im Jahr 1990 ist sicherlich auch die Folge eines Ereignisses fast genau ein Jahr zuvor: Bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 war erstmals eine Wahlfälschung durch die SED nachgewiesen worden. Viele DDR-Bürger hatten sich nach Schließung der Wahllokale versammelt, um die Auszählung der Stimmen zu beobachten. Die Beobachter registrierten deutlich mehr Neinstimmen in so gut wie allen Wahlkreisen, als offiziell bekannt gegeben wurden.

Und trotzdem: Einen Tag nach den Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 verkündete die OSTSEE-ZEITUNG wie alle DDR-Tageszeitungen auf dem Titel „98,85 Prozent stimmten für die Kandidaten der Nationalen Front“. In der Nationalen Front waren die fünf Parteien des Landes sowie fünf Massenorganisationen unter Führung der SED vereinigt. Der damalige Bezirk Rostock war in punkto Zustimmung sogar absolute Spitze in der DDR: Die an der Küste abgegebenen 99,50 Prozent der gültigen Ja-Stimmen für die Liste der Nationale Front bedeuteten Platz 1.

Viele Neu-Parlamentarier 1990 ohne politischen Erfahrungen

Ein Jahr später ist es offensichtlich für viele Bürger wichtig, an den ersten – und gleichzeitig letzten – freien Kommunalwahlen in der DDR teilzunehmen. Denn: Nachdem das Machtmonopol der SED gebrochen war, treten nun erstmals konkurrierende Parteien nach demokratischen Grundsätzen gegeneinander an.

In die Parlamente der Gemeinden und Städte ziehen nach dem 6. Mai 1990 die ersten frei gewählten Volksvertreter ein. Sie zeichnet eine weitere Besonderheit aus: Unter den Neu-Parlamentariern sind viele Menschen, die in ihrem bisherigen Leben keine politischen Erfahrungen gesammelt haben.

Lesen Sie auch:

Von Bernhard Schmidtbauer