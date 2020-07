Erinnerungen an Rabbi Wolff: „Ich werde stets lächeln, wenn ich an ihn denke“

Rostock

Voller Esprit, humorvoll, selbstironisch: So beschreiben enge Weggefährten William Wolff – ausnahmslos. Ich habe diesen kleinen, klugen und quirligen Mann genau so erlebt bei unserer Begegnung am 10. Februar 2017 in der Rostocker Synagoge.

Wir trafen uns zum Interview, drei Tage vor seinem 90. Geburtstag. William Wolff war in der Stadt, da es vorbereitende Gespräche gab zu seiner Ehrenbürgerwürde, die ihm Rostock im folgenden Frühsommer verleihen sollte. Ich hatte vorher viel Bemerkenswertes von Wolff gelesen und diesen wunderbar beschwingten Kinofilm über ihn gesehen, der ihn als besondere Persönlichkeit porträtiert – ausgleichend, integrativ, fröhlich und lebensbejahend.

Dementsprechend gespannt war ich vor dem Termin. Manchmal wird man im direkten Aufeinandertreffen mit prominenten Gesprächspartnern enttäuscht. Hohe Erwartungen werden zuweilen nicht erfüllt, wenn die persönliche Wahrnehmung dann vor Ort vom veröffentlichten Bild stark abweicht. Bei William Wolff war das nicht der Fall.

Mit ihm war sofort eine besondere Energie im Raum, Lachen, Positivität. Ich hatte das Gefühl: Mit diesem Mann kann man letztlich nur gute Laune haben.

Flucht vor den Nazis als Kind

Das heißt nicht, dass er Ernstes ausklammerte oder nicht bedachte. In seinem Leben gab es viele Momente: Als Kind musste er mit seiner Familie mehrfach vor den Nazis fliehen. Erst aus seinem Geburtsort Berlin, später aus Amsterdam, bevor die Wolffs sich in England niederließen.

Als Landesrabbiner hatte er dann später von 2002 bis 2015 die Aufgabe, in Rostock und Schwerin eine sehr junge Gemeinde zu führen, mit Gläubigen zumeist aus Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, die wenig Erfahrung mit dem Judentum oder auch strengere Ansichten hatten als der liberale Wolff. „Ich bin ein anderes Tier als sie“, hat er einmal gesagt. Dennoch vermochte er es, die Gemeinden zu einen und in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit für jüdisches Leben in MV zu erwecken.

Tänzelnder Gang und Optimismus

In Rostock sprach ich mit ihm auch über das seinerzeit von vielen Menschen mit Angst beobachtete Aufeinanderprallen von Religionen und Kulturen. „Das Zusammenleben wird gelingen“, sagte der Rabbiner voller Optimismus. Und so, wie er es sagte, mit Strahlen in den Augen, glaubte man es ihm sofort.

Woran ich mich auch erinnere: Wolff bewegte sich tänzelnd, nicht wie ein Mann in hohem Alter. Ich fragte ihn danach. Er schrieb es seinen täglichen Yoga-Übungen und seiner vegetarischen Ernährung zu. Sein britischer Humor war einzigartig: Wenn man den Satz begann mit: „Sie sind ein kluger und weiser Vertreter ...“, sagte er selbstironisch: „Das wage ich zu bezweifeln, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann“ – und grinste.

Im ersten Berufsleben Parlaments-Journalist in London

Nun hat ein besonderes Herz aufgehört zu schlagen. Ein außergewöhnliches Leben endet. Wolff war erfolgreicher Politik-Journalist im britischen Parlament, bevor er noch mit über 50 Jahren zum Rabbi „umschulte“. Und dann mit über 70 in das Land seiner Kindheit nach Deutschland zurückkehrte. Während seiner Zeit in Rostock und Schwerin pendelte er stets zwischen seinem Häuschen „Little Paddocks“ nahe London zu uns. Eine halbe Woche England, die andere Hälfte Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Welten, die er wie selbstverständlich vereinte.

In unserem Interview sprachen wir auch darüber, dass er seinen 90. Geburtstag in Schwerin feiern würde, und deshalb aber zu seinem „100.“ nach Rostock kommen müsse. „Damit bin ich sehr einverstanden“, hat er damals gesagt. Er hat das leider nicht geschafft, aber dafür so vieles andere. Auch, dass ich stets ein Lächeln auf den Lippen haben werde, wenn ich an ihn denke.

Von Alexander Loew