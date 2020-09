Erkennungssoftware für Maskenverweigerer: Darum sind viele OZ-Leser skeptisch

Rostock

In vielen Ländern weltweit gilt seit Beginn der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Doch nicht jeder ist gewillt, Mund und Nase mit einem Schutz zu bedecken. Unternehmen arbeiten derzeit an Software, die Maskenverweigerer automatisch erkennen soll. OZ-Leser diskutieren den Einsatz einer solchen Software und die Frage, ob diese gerechtfertigt ist.

Schweriner Landtag: So streitet die Politik über die Corona-Regeln in MV

Nach Corona-Lockerung für Diskotheken: Kaum Clubs in MV geöffnet

Ilona Schumann schreibt empört: „Eindeutig Stasi-Methoden, die wir ehemaligen DDR-Bürger so nicht mehr wollten.“ Sandra Boetzkes zeigt sich skeptisch: „Wenn ich bedenke, dass nicht mal die Identität mancher Menschen eindeutig ausgemacht werden kann, Respekt. Corona hilft anscheinend bei allem, um es durchzubekommen.“ Stefan Brandt moniert: „Wenn dieser Staat das Tragen von Masken fordert, soll oder muss er sie auch zu Verfügung stellen und nicht, dass die Rentner und Geringverdiener dafür noch Geld ausgeben müssen. Oder ist das eine neue Einnahmequelle?“

Auch Marcel Redmann sieht die Sache kritisch. So verweist er auf das Beispiel einer Prügelei in einer Straßenbahn. „Da sind die Bilder so schlecht, dass man eine Öffentlichkeitsfahndung machen muss. Hier geht’s doch einfach nur darum, Kohle bei jedem Verweigerer zu machen, mehr nicht.“

„Wer Anstand hat, sollte eine Maske tragen. Jeder trägt selber Verantwortung“

Marie Hesse fragt: „Mal ganz ehrlich? Beim Ausbruch von Corona in der Hundertwasserschule in Rostock, wo Schüler getestet wurden, indem ein provisorisches Testzentrum eingerichtet wurde. Dabei liefen alle wie Kosmonauten herum – in voller Montur. Warum? Hätte es eine einfache Maske nicht auch getan? Ich dachte, die Masken schützen vor Viren, warum dann die ganze Verkleidung? Wo bleibt denn da der Datenschutz, der so gepriesene? Diese ganzen Maßnahmen sind so widersprüchlich.“

Christian Baumgart meint: „Wer Anstand hat, sollte eine Maske tragen. Und es sollte nicht immer staatliche Regelungen oder Bestrafungen geben. Jeder trägt selber Verantwortung.“ Monika Schumacher wählt folgende Worte: „Hoffentlich gibt es eine solche Software bald und das asoziale Verhalten mancher Zeitgenossen wird dann auch entsprechend so bestraft, dass ein Lernerfolg einsetzt.“ Martin Emmig ergänzt: „Mal abgesehen davon, dass das definitiv zu weit geht. Wie unterscheidet die Software, wer verweigert und wer befreit ist, wenn nur der Arzt das weiß und diejenigen, denen man es zeigt? Die Software unterscheidet schließlich nur zwischen mit Maske und keine Maske. Fakt ist, dass Corona scheinbar jegliches Gesetzt aushebeln darf. Wer da glaubt, dass man nicht identifiziert werden kann, der glaubt auch, dass seine Daten im Smartphone sicher sind und diese nicht verarbeitet werden.“

Von Juliane Lange