Erleichterungen für erkältete Kitakinder in MV: Kein Arztbesuch mehr nötig

Schwerin

Gute Nachrichten für Eltern von Kitakindern mit leichten Erkältungssymptomen: Diese müssen ab Dienstag (5. Oktober) nicht mehr extra in einer Kinderarztpraxis oder einem Abstrichzentrum getestet werden. Das hat das Sozialministerium am Montagabend mitgeteilt. Empfohlen wird stattdessen nur noch ein Antigen-Selbsttest Zuhause. Ist dieser negativ, ist der Besuch der Einrichtung weiter ohne Einschränkungen möglich.

Zuvor mussten Kinder mit Schnupfen ab der Stufe Gelb vor einem weiteren Besuch in der Kita in einer Kinderarztpraxis oder einem Abstrichzentrum getestet werden. „Die Neuregelung erfolgt in Absprache mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales sowie den Kinderärztinnen und Kinderärzten und ist eine deutliche Erleichterung für Eltern und Kinder“, sagt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Weiter ärztliche Abklärung bei schweren Symptomen

Bei Kindern mit schwereren Erkältungs- oder sonstigen Krankheitssymptomen – dazu zählen unter anderem Fieber, Atemnot, Durchfall oder Erbrechen – ist vor Weiterbesuch der Kita weiterhin eine ärztliche Abklärung der Symptome erforderlich.

Maskenpflicht im Hort nach den Ferien

Das Sozialministerium teilt darüber hinaus mit: Analog zu den Corona-Regeln in den Schulen gilt in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien auch in den Innenräumen im Hort die Pflicht für Kinder und Beschäftigten, einen Maske zu tragen. „Das ist eine bewährte Vorsichtsmaßnahme zur Absicherung des Regelbetriebs und dient dem gegenseitigen Schutz nach der Ferienzeit mit erhöhtem Reise- und Besuchsverkehr“, heißt es von Stefanie Drese weiter.

Die Ministerin betonte, dass die Masken-Schutzphase sich bereits nach den Sommerferien als wirkungsvolles Instrument erwiesen habe. „Wir haben nur wenige Infektionsfälle in den Kitas und Horten und das soll so bleiben“, so Stefanie Drese. Zur besonderen Vorsicht mit Blick auf das Reiseverhalten müssen unverändert Eltern auch nach den Herbstferien eine Erklärung über die Einreise aus einem Risikogebiet vorzeigen.

