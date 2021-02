Rostock

Pollen-Allergiker in MV müssen in diesem Frühjahr aufpassen: Experten zufolge droht eine rekordverdächtige Belastung mit Erlenpollen. „Es könnte dramatisch werden“, warnt Kai Gloyna vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock.

Grund sei der extreme Wetterwechsel von tiefstem Winter zu Frühling in den letzten Tagen. Immerhin: Corona-Masken bieten auch gegen Pollen einen gewissen Schutz. Sinnvoller sind aber Medikamente, raten Mediziner.

Erlenkätzchen sind derzeit überall zu sehen. Quelle: Lagus MV

„Die Erle blüht derzeit extrem stark. Wenn man an einer feuchten Niederung vorbeigeht, wo Erlen besonders häufig vorbeikommen, sieht man: Da staubt alles“, berichtet Gloyna. Die Erlen seien gerade stark mit den Kätzchen genannten Blüten behangen. „Menschen, die mit Erlenpollen Probleme haben, werden es jetzt schon merken.“ Es könne aber noch schlimmer werden, warnt der Experte.

Vor dem Kälteeinbruch seien die Kätzchen noch geschlossen gewesen. Durch die schnelle Erwärmung blühten jetzt alle gleichzeitig auf, selbst Unterarten, die sonst in gewissem Abstand voneinander blühen. „Das Blühverhalten hat sich stark synchronisiert.“

Tausende Kilometer unterwegs

Hinzu kommt noch, dass auch Blütenstaub aus anderen Regionen jetzt in MV eingeflogen wird, weil die Erle jetzt auch dort blüht, etwa am Rhein. „Die Pollen können je nach Wind Hunderte oder sogar Tausende Kilometer zurücklegen.“

Um Allergiker rechtzeitig warnen zu können, gibt es in MV an fünf Standorten Pollenfallen, mit deren Hilfe die aktuelle Belastung bestimmt werden kann. „So können sich die Betroffenen rechtzeitig mit Medikamenten eindecken oder sie wissen, dass sie besser nicht nach draußen gehen sollten“, erklärt Gloyna.

Leichte Entwarnung bei Hasel

Bei der Hasel, die ebenfalls zu den Frühblühern gehört, sei dagegen der Zenit überschritten, gibt er Entwarnung. „Da haben sich viele Kätzchen schon vor dem Wintereinbruch geöffnet und sind erfroren.“

Vereinzelt seien jetzt auch schon Pollen von Ulmen, Eschen, Eiben und Weiden unterwegs. „Die sind aber für Allergiker nicht so relevant.“ Anders die Birke: Sie könnte je nach Wetterlage in den nächsten Wochen dazukommen.

Warnzeichen für Allergie

Wer bislang noch nicht weiß, dass er Heuschnupfen hat, könne dies vor allem an drei Symptomen erkennen, erklärt der Rostocker Pneumologe Professor Marek Lommatzsch: juckende oder brennende Augen, eine laufende Nase oder Husten. „Wenn man seit einigen Tagen darunter leidet, könnte das eine Pollenallergie sein.“

Verwechslungsgefahr mit Corona könnte es bei Husten geben, warnt Lommatzsch: „Wer nur hustet, ohne dass die Augen brennen oder die Nase läuft, sollte das beim Arzt abklären lassen.“ Wenn allerdings alles zusammenkommt, andere typische Corona-Symptome wie Fieber und Mattigkeit aber ausbleiben, sei Corona „extrem unwahrscheinlich“.

Besuch beim Allergologen lohnt sich

Dennoch lohne sich ein Besuch beim Allergologen, rät der Experte: „Die Symptome können sich über die Jahre verstärken. Bei Husten kann sich sogar ein allergisches Asthma entwickeln.“ Daher sollten Betroffene über eine Hyposensibilisierung nachdenken – allerdings erst nach der Pollensaison. „Man kann verhindern, dass es schlimmer wird, wenn man rechtzeitig den Hahn abdreht.“ Dafür gebe es auch heute nicht mehr nur Spritzen, sondern auch sehr wirksame Tabletten.

Zur Behandlung eines akuten Heuschnupfens sind laut Lommatzsch Antihistaminika die Mittel der Wahl. „Anders als früher machen moderne Medikamente auch nicht mehr müde.“ Patienten, bei denen sich die Allergie als Asthma äußert, können häufiger ihren Inhalator benutzen.

Medikamente besser als Masken

Corona-Schutzmasken bieten nach Angaben des Experten auch einen gewissen Schutz gegen Pollen. „Wenn sie richtig sitzt, atmet man weniger Pollen ein. Bei laufender Nase oder Asthma wird so die Allergenlast reduziert.“ Die Augen seien dagegen nicht geschützt. „Es ist auf jeden Fall sinnvoller, morgens eine Antihistamintablette zu nehmen, als den ganzen Tag eine Maske zu tragen“, rät Lommatzsch.

Von Axel Büssem