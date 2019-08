Rostock

Erfolg im Kampf gegen Kinderpornografie: Das Landeskriminalamt MV und die Cybercrime-Abteilung der Staatsanwaltschaft Rostock haben gemeinsam eine Internetseite im Darknet vom Netz genommen, auf der mehrere Hundert Nutzer Zugriff auf über 200 000 illegale kinderpornografische Daten hatten.

Wie die Behörden mitteilten, wurde zuvor mehrere Monate intensiv und zum Teil auch international ermittelt – sowohl gegen den Betreiber als auch die Nutzer der Plattform. Trotz der komplexen Verschlüsselung im Darknet sei es gelungen, mehrere Nutzer in verschiedenen Ländern zu identifizieren.

Nutzer missbrauchte eigenes Kind

In einem Fall handelte es sich demnach um einen Deutschen, der sein eigenes Kind sexuell missbrauchte und auch anderen zum sexuellen Missbrauch anbieten wollte. Ein weiterer Missbrauch konnte durch die Festnahme des Tatverdächtigen verhindert werden.

Die Ermittler fanden heraus, dass der Server der Plattform zwar durch einen Anbieter in Dubai vermietet wurde, seinen Standort jedoch in einem Rechenzentrum in den Niederlanden hatte. Der Server wurde beschlagnahmt, die Daten gesichert und die Internetseite am Dienstag abgeschaltet.

Einen ersten Hinweis auf die Plattform erhielt das Landeskriminalamt im Dezember 2017 anonym über die Onlinemeldestelle Netzverweis.de.

