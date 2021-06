Rostock

Die Geschichte vom Suppenkasper, der seinen Teller nicht leer löffeln möchte, dürften viele Eltern nicht nur aus dem „Struwwelpeter“, sondern auch aus dem täglichen Familienleben kennen. Doch was tun, wenn das eigene Kind nicht aufessen möchte? Oder ständig Süßes verlangt?

Dana Schmidt weiß Rat. Sie ist Ernährungsberaterin an der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock. In der OZ beantwortet sie die wichtigsten Fragen rund ums Thema Kind und Essen.

Mein Kind mag weder Obst noch Gemüse. Wie bringe ich es dazu, sich gesund zu ernähren?

Seien Sie ein gutes Vorbild! Oft gebe ich den Eltern den Tipp, nicht so viel zu reden, wie gesund Obst und Gemüse ist, sondern es lieber essbereit in kleine Stückchen – gern auch zu Gesichtern gelegt – hinstellen, zum Beispiel zu den Hausaufgaben oder bei jeder Mahlzeit.

Eine gesunde Skepsis ist angeboren, ein evolutionärer Schutz sozusagen, der vor allem im Kleinkindalter greift. Eltern können ganz beruhigt sein, wenn das Kind ausschließlich das Lieblingsessen verlangt. Bei manchen Kindern dauert es etwas länger, bis sie sich auf neue Lebensmittel einlassen.

Wichtig ist, immer wieder neue und unbekannte Speisen in angenehmer und vertrauter Atmosphäre anzubieten. Vereinbaren Sie „Kosteklecks“, denn manchmal braucht es bis zu 30 Probierversuche, ehe ein Lebensmittel gegessen wird. Manchmal hilft auch das Unterschmuggeln von Gemüse in der Soße oder auch Kartoffelbrei.

Ich erlebe oft, dass ein bestimmtes Gemüse nur roh oder nur gekocht gegessen wird. Bringen Sie Ihrem Kind also verschiedene Verarbeitungsformen nah. Beziehen Sie Ihr Kind beim Kochen sowie Einkaufen oder Tischdecken mit ein. Oder bauen Sie gemeinsam Gemüse selbst an, zum Beispiel Radieschen oder Erdbeeren. Das schafft Erlebnisse.

Mein Kind hat ständig Hunger. Soll ich ihm was geben?

Zunächst gilt es zu klären: Ist es wirklich Hunger oder doch eher Appetit? Wie sieht die Esssituation des Kindes aus, gibt es feste Essmahlzeiten? Ist es Essen aus Langeweile?

Das viele Snacken zwischendurch ist mittlerweile zum Alltag geworden. Und man snackt sich hungrig. Empfehlung: drei Hauptmahlzeiten und maximal zwei Zwischenmahlzeiten. Manchmal ist Appetit auch ein Zeichen von Durst. Erstmal etwas trinken und dann schauen, ob der Appetit noch da ist.

Hunger hat man eher, wenn der Magen ganz leer ist. Fast ein bisschen unangenehm. Appetit ist das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln. Bei Hunger sollte man natürlich etwas essen. Ist es Appetit, hält man meist noch bis zur nächsten Mahlzeit aus.

Ansonsten: Gemüse geht immer! Wenn Ihr Kind gerade stark wächst, hat es phasenweise mehr Hunger und kann auch gern etwas mehr und öfter am Tag essen. Geben Sie ihm dann ruhig belegte Vollkornbrote, Müsli, Milchprodukte oder Obst.

Oft ist es aber auch so, dass Kinder nach Süßigkeiten fragen, in Wirklichkeit aber eher besondere Zuwendung möchten oder einfach nur Langeweile haben. Dann ist Essen natürlich nicht das Richtige. Versuchen Sie vielmehr, gemeinsam mit Ihrem Kind herauszufinden, was es eigentlich möchte.

Wenn ein Kind immer wieder zwischendurch isst, ohne wirklich hungrig zu sein, kann dies aber auch zur Gewohnheit werden und auf Dauer auch zu überflüssigen Pfunden führen. Gerade Snacks werden oft unbewusst und in Verbindung mit anderen Aktivitäten gegessen, zum Beispiel beim Spielen. Oft haben Kinder dann zu den Hauptmahlzeiten kaum Hunger.

Versuchen Sie darauf zu achten, dass Ihr Kind seine Mahlzeiten möglichst zu festen Zeiten über den Tag hinweg isst. Es sollte zu den Mahlzeiten möglichst genug essen und viele Vollkornprodukte und Gemüse zur Auswahl haben. Diese halten es länger satt. Auch ausreichendes Trinken kann das Hungergefühl bis zur nächsten Mahlzeit kleiner werden lassen. Zudem sind Essenspausen nötig zum Einbau von Mineralstoffen in die Zahnsubstanz, und das ist ganz wichtig für gesunde Zähne.

Mein Kind möchte nicht frühstücken. Ist das schlimm?

Die erste Mahlzeit des Tages enthält in der Regel wichtige Nährstoffe wie Calcium oder Vitamine aus der Milch – vorausgesetzt, es wird nicht mit Pizza und Cola gestartet. Studien zeigen, dass Kinder, die gefrühstückt haben, in der Schule leistungsfähiger sind als ihre Mitschüler, die mit grummelndem Magen neben ihnen sitzen. Es gibt Hinweise aus Studien, dass regelmäßig frühstückende Kinder seltener unter Übergewicht leiden. Wenn Kinder frühstücken, kann man davon ausgehen, dass auch sonst in diesen Familien Wert auf die Ernährung und einen gesunden Lebensstil gelegt wird.

Wenn die das Kind trotz aller guten Vorsätze nicht frühstücken will: Zunächst mal locker bleiben. Wer morgens schwer in die Gänge kommt, dem reicht fürs erste ein Glas Milch, ein Becher Joghurt oder eine Banane. Als Ausgleich sollte das Pausenbrot für die Schule um Rohkost wie Obst oder Gemüse ergänzt werden.

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind nur Süßes wie Schokocreme, Marmelade und Toast will?

Es hilft, mit dem Kind abzusprechen, was es mag, und es nicht zu zwingen. Gegen dreimal in der Woche Nuss-Nougat-Creme ist nichts einzuwenden, solange man sie sparsam verwendet und nicht mit einer Butter- oder Margarineunterlage noch fetter macht, als sie ohnehin schon ist. Und der zuckrige Belag sollte auf das Frühstück zu Hause beschränkt werden, hier kann man anschließend die Zähne putzen.

Ein Teilerfolg ist es auch, von weißem Toast auf Vollkorntoast umzustellen. Und: Fragen Sie Ihren Bäcker nach Vollkornmehlbrot, das schmeckt wie Mischbrot, ist aber gesünder.

Noch etwas Grundsätzliches: Die Ernährung sollte aus reichlich pflanzlichen, mäßig vielen tierischen und möglichst wenig fettigen und zuckerreichen Lebensmitteln bestehen. Die besten Durstlöscher sind Wasser und ungezuckerter Früchtetee.

Mein Kind isst nie auf. Was kann ich tun?

Ich glaube, dass das manchmal schwer auszuhalten ist. Aber das ist völlig okay. Ich empfinde es eher als positiv, wenn Ihr Kind aufhört zu essen, weil es satt ist. Wenn Sie der Meinung sind, die Essmenge ist zu wenig, sprechen Sie mit Ihrer Kinderärztin, Ihrem Kinderarzt oder einer Ernährungsfachkraft darüber. Beobachten Sie das Essverhalten Ihres Kindes, machen Sie es aber nicht zu einem ständigen Thema. Nicht bestrafen, zwingen oder Kritik üben.

Tipps für gesundes Essverhalten: 1. Sich gemeinsam mit der Familie Zeit für das Essen nehmen. 2. Lieber kleine Portionen auf den Tellern verteilen und nachnehmen, wenn es schmeckt. 3. Kinder selbst bestimmen lassen, wann und wie viel sie essen möchten. 4. Schlechten Essern regelmäßig Mahlzeiten anbieten – ohne Druck und zwanglos. 5. Darauf vertrauen, dass Ihr Kind essen wird, wenn es hungrig ist.

Täglich eine warme Mahlzeit – muss das wirklich sein?

Nein, ob warm oder kalt macht keinen Unterschied. Im Magen angekommen haben die Speisen Körpertemperatur. Es gibt durchaus Inhaltsstoffe, die durch das Erhitzen besser verfügbar werden (Beta-Carotin, Lykopin). Oder Lebensmittel werden besser vertragen, zum Beispiel Kartoffeln. Durch das Erhitzen sind die Lebensmittel oft hygienischer und durch die verschiedene Verarbeitungsformen erreicht das Gericht erst seine Vielfalt, wenn wir nur an die vielen Möglichkeiten denken, zum Beispiel gekocht, gebraten, gedünstet oder gebacken. Aber ob wirklich jeden Tag eine warme Mahlzeit oder nur am Wochenende, das ist Ihnen überlassen.

Zucker gilt als schädlich. Darf mein Kind denn überhaupt nichts Süßes mehr essen?

In geringen Mengen ist Zucker nicht schädlich. Auf jeder Ernährungspyramide finden wir das Kästchen mit den Süßigkeiten. Nur es ist schwerer geworden, unser Lebensmittel richtig einzuordnen. Cornflakes etwa sind meist schon so süß, dass diese zum Süßeskästchen zählen. Sollte am Tag einmal mehr genascht worden sein, kann man das gerne unter der Woche ausgleichen oder sich mehr bewegen, gern die ganze Familie gleich mit.

Zucker ist nicht per se schädlich. Wir Deutschen nehmen einfach zu viel Zucker zu uns. Die Entstehung von Übergewicht und Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebserkrankungen korreliert mit übermäßigem Zuckerkonsum. Das heißt: Wer dauerhaft zu viel nascht und faul rumhängt, entwickelt möglicherweise eine der genannten Krankheiten. Diese jedoch allein freiem Zucker oder Kohlenhydraten anzurechnen, ist schwierig – dafür spielen meist noch zu viele andere Faktoren eine Rolle, wie etwa Bewegung oder die Gesamtzusammensetzung der Ernährung.

Ist brauner Zucker gesünder als weißer?

Nein. Roh- oder Vollrohrzucker bietet also keinen nennenswerten gesundheitlichen Vorteil gegenüber raffiniertem Rohr- oder Rübenzucker. Lediglich hinsichtlich des Geschmacks gibt es Unterschiede: Vollrohrzucker beispielsweise hat einen Eigengeschmack – meist nach Karamell und Melasse – und ist daher aromatischer als normaler Haushaltszucker.

Ebenfalls nicht zu verwechseln sind Rohrohrzucker und Brauner Zucker, die sich optisch sehr ähneln, jedoch nicht identisch sind. Brauner Zucker kann auf unterschiedliche Art und Weise gewonnen werden. Für die Produktion von Braunem Rübenzucker setzen die Hersteller dem nach der Raffinade gewonnenen weißen Zucker meist einfach dunkelbraunen Zuckersirup (zum Teil aus Rohrzucker) zu. Brauner Zucker ist also häufig nichts anderes als gefärbter weißer Zucker.

Mein Kind hat ein Bäuchlein. Woran merke ich, dass es übergewichtig ist?

Fragen Sie Ihren Arzt. Bei Kindern greift nicht der BMI, sondern man schaut nach der Perzentile. Diese kann man auch im Internet unter www.pedz.de berechnen. Aber bitte nicht verrückt machen lassen. Schauen Sie sich Ihre Gewohnheiten und die Ihres Kindes an und was man vielleicht verbessern kann. Bewegung, weniger Süßes etc. Wir wollen bei Kindern keine Diät oder Gewichtsreduktion, eher das es sich verwächst.

Wie lange, sprich bis zu welchem Alter, sollte mein Kind kein Salz essen?

Salz beziehungsweise Natrium befindet sich schon natürlich in Gemüse und in auch verarbeiteten Lebensmitteln wie Brot, Käse, Wurst. Es ist nicht notwendig Salz extra zuzugeben.

Im ersten Lebensjahr nicht salzen! Danach sehr sparsam verwenden. Arbeiten Sie mit Kräutern und Gewürzen für einen guten Geschmack. Sitzen ältere Kinder mit am Tisch, können Sie bei ihnen nachsalzen. Aber Achtung: Kleine Kinder wollen immer das, was die Größeren haben! Besser den Salzgehalt in der Familie reduzieren.

Vegane Ernährung fürs Kind – ist das gesund oder schädlich?

Das ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Die DGE empfiehlt ganz klar, die vegane Ernährung für Kinder und Jugendliche nicht. Das Risiko einer Unterversorgung mit wichtigen Nährstoffen steigt, je mehr Lebensmittel ausgeschlossen werden.

Nach Einschätzung von Fachgesellschaften in anderen Ländern gelten hingegen vegetarische inklusive vegane Kostformen auch für das Wachstumsalter als geeignet, wenn sie gut geplant sind, eine zuverlässige Quelle für Vitamin B12 enthalten und gegebenenfalls angereichert Lebensmittel und oder Supplemente verwendet werden. Bitte informieren Sie sich weitergehend und gehen Sie zu qualifizierten Fachleute, die Ihnen bei der Umsetzung unterstützen!

Wie erkenne ich Unverträglichkeiten wie Zöliakie?

In den letzten Jahren haben die Kinder nicht mehr die klassischen Symptome der Zöliakie. Viele Kinder diagnostiziert der Arzt über einen Bluttest. Um herauszufinden, ob eine Unverträglichkeit gegen ein bestimmtes Lebensmittel vorliegt, hilft oft ein Symptome-Tagebuch. Gemeinsam mit Arzt und Ernährungskraft wird gegebenenfalls die Therapie besprochen.

Ich wärme meinem Kind Essen in der Mikrowelle auf. Ist das schädlich?

Nein, nicht wenn das Gerät einwandfrei ist und das richtige Kochgeschirr verwendet wird. Mikrowellen erhitzen Lebensmittel auf Molekularebene. Die Strahlungsfrequenz der Mikrowelle wird auch im Mobilfunk und für WLAN verwendet. Ein intaktes Gerät ist nicht gesundheitsschädlich, da die Strahlenintensität sogar unter der erlaubten Grenze liegt.

Dennoch ist die Mikrowelle umstritten. Einige Studien zeigen, dass die Nährstoffbilanz durch die Mikrowelle bei bestimmten Gemüsesorten besser ist als durch die Zubereitung mit anderen Kochmethoden, andere Studien beweisen das Gegenteil. Fettlösliche Vitamine profitieren von konventionellen, längeren Kochmethoden, wasserlösliche Vitamine hingegen von einer kurzen und schonenden Zubereitung. Prinzipiell sind Lebensmittel aus der Mikrowelle jedoch nicht gesundheitsschädlich. Am schonendsten für die Vitaminbilanz ist übrigens das Dampfgaren.

Trinken beim Essen – verdirbt das wirklich den Appetit?

Hier ist es wieder wichtig, sein Kind gut zu kennen. Ist es eher ein schlechter Esser, dann empfiehlt es sich, das Trinken nach dem Essen auszubieten, da Ihr Kind sich sonst eher satt trinkt, was nicht lange anhält und es wieder schneller Hunger bekommt. Merkt man keinen Unterschied, ob mehr oder weniger gegessen wird, wenn das Kind während des Essens trinkt, dann kann das so beibehalten werden.

Es stimmt übrigens nicht, dass Wasser oder Flüssigkeit die Magensäure verdünnt. Die Magensäure zersetzt die Nahrung und spielt damit bei der Verdauung eine wichtige Rolle. Wasser und andere Getränke mit neutralem pH-Wert haben nur einen vernachlässigbar kleinen Einfluss auf die Säurekonzentration im Magen. Die Verdauung wird eher noch unterstützt. Ballaststoffe, die Kehrmaschine des Darmes, quellen besser, werden somit besser verdaut und durch den Druck auf Magen und Dünndarm tritt das Gefühl der Sättigung besser ein.

Wird zu wenig am Tag getrunken, sollte man beim Essen nicht darauf verzichten. Wasser ist sowohl ein Lösungs- als auch ein Transportmittel für Nährstoffe und hilft dabei, den Speisebrei besser durch die verschiedenen Stationen des Verdauungstrakts rutschen zu lassen.

Lebensmittel, die häufiger Allergien auslösen, sind im ersten Lebensjahr tabu. Stimmt das?

Nein. Fisch und Milch gehören genau wie Gemüse, Obst, glutenhaltiges Getreide oder Fleisch auf den Babyteller. Auch Ei darf sein. Das Meiden oder die späte Einführung dieser Lebensmittel bietet keinen Schutz vor Allergien. Eher zeigen aktuelle Studien genau das Gegenteil an.

Mit Beikost sollten Sie frühestens mit Beginn des fünften Monats und spätestens mit Beginn des siebten Lebensmonats starten – egal ob ein erhöhtes Allergierisiko vorliegt oder nicht. Vielfalt und Variation der Lebensmittel ist bei jedem Brei erwünscht. Doch um eventuelle Reaktionen auf Lebensmittel zu entdecken, sollte möglichst nur ein neues Lebensmittel in einer Mahlzeit eingeführt werden.

Von Antje Bernstein