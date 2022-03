Neubrandenburg

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden gegen 05:00 Uhr zu zwei Bränden in der Neubrandenburger Oststadt. Zwei Sperrmüllhaufen wurden von unbekannten Täter in der Robert-Koch-Straße entzündet. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand an der Kreuzung Pawlowstraße zu löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf die nahegelegenen Wohngebäude zu verhindern.

Anders beim zweiten Brand an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße: Dort hatten die Flammen bereits auf einen Wohnblock übergegriffen. Die Fassade der Giebelseite des Gebäudes wurde dabei komplett zerstört. Durch die starke Rauchentwicklung musste die Feuerwehr eine Wohnung der untersten Etage des Wohnblocks öffnen. Diese war bereits komplett verqualmt. Personen hielten sich jedoch nicht in der Wohnung auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 50000 Euro geschätzt.



Von RND/ots