Rostock

Spektakuläre Leuchterscheinung am Abendhimmel: Am Freitagabend war erneut eine Feuerkugel über Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Mehrere Beobachter meldeten den Feuerball auf Twitter und in anderen sozialen Medien, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) erklärt.

Ob es sich bei der Sternschn...