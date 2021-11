Stralsund

Thomas Schiller (48) aus Schwerin ist der Betreiber des Erotikportals www.rotlicht.de. Auf der Internetseite können Prostituierte ihre sexuellen Dienstleistungen bewerben.

Bei einer Recherche der OZ über zweifelhafte Zustände in sogenannten Modellwohnungen in der Stralsunder Altstadt ist die Internetseite immer wieder zur Sprache gekommen. Nun spricht er in einem Interview über Zwangsprostitution, Zuhälterei und warum er trotzdem nachts gut schlafen kann.

Wie stehen Sie als Betreiber eines Erotikportals zum „Walk for Freedom“, bei dem sich Aktivisten gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution einsetzten?

Prinzipiell ist Menschenhandel und Zwangsprostitution zu verurteilen. Die Personen, die hinter der Aktion „Walk for Freedom“ stehen, beispielsweise der CDU-Politiker Frank Heinrich, stellen aber alle Prostituierten als Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution dar. Dem ist nicht so. Sicher gibt es in der Branche Fälle von Ausbeutung, aber das ist nicht die Regel. Das seit 2017 bestehende Prostituiertenschutzgesetz bietet inzwischen einen Rahmen, in dem Frauen, Männer und Transgender den Beruf legal und selbstbestimmt ausüben können. Das Gesetz muss aber sicher noch optimiert und weiterentwickelt werden. Missständen muss, wie in anderen Branchen – sei es im Niedriglohnsektor oder anderswo – entgegengewirkt werden.

Die OZ hat bei einer Recherche mit ehrenamtlichen Helferinnen gesprochen, die die Prostituierten in den Modellwohnungen der Stralsunder Altstadt regelmäßig besuchen. Sie berichteten von fatalen Zuständen.

Über die Zustände in den angesprochenen Modellwohnungen kann ich nichts sagen. Bekannt sind die Wohnungen aber schon seit Jahren, mit Sicherheit auch der Stadt Stralsund und der Polizei. Generell müssen Betreiber von Prostitutionsstätten eine Konzession beantragen sowie eine Reihe von Auflagen erfüllen. Auch für die seit Jahren bekannten Adressen, die sich angenommen noch in der Beantragungsphase befinden, müssen sich deren Betreiber an die entsprechenden Auflagen halten, auch wenn gegebenenfalls später keine Betriebserlaubnis erteilt wird und somit die Wohnung oder das Bordell geschlossen werden muss.

Wie ist das Erotikportal entstanden? Thomas Schiller hat das Erotikportal www.rotlicht.de bereits 2005 gegründet. Damals hieß die Internetseite noch „rotlichtMV“ und war auf das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern begrenzt. Heute ist die Werbeplattform deutschlandweit tätig und vermarktet die Inserate der Sexarbeiter. „Die Seite war eine spontane Idee. Ein Freund von mir hat im Spiegel einen Artikel über ein Hamburger Rotlichtportal gelesen und meinte dann zu mir: ‚Warum machst du so was nicht für Schwerin‘“, erinnert sich Schiller. Während des Gespräches haben die beiden schon Pläne geschmiedet, wie sie ihre Idee umsetzen könnten. So entstand www.rotlichtMV.de. „Damals war Werbung im Internet noch ganz neu, das hat fast niemand gemacht“, erzählt der Betreiber. „Die Prostituierten hatten kleine Anzeigen in Zeitungen, heute läuft das alles online.“ Die kleine Werbeagentur hat ihren Sitz in Schwerin. Mit seinen zehn Mitarbeitern betreut Thomas Schiller das Portal auch heute noch. So vermarktet er jede Woche um die 100 Anzeigen, pro Inserat werden 30 Euro verlangt.

Prostitution ist oft sehr negativ behaftet, wie gehen Sie damit um?

Prostitution hat einen schlechten Ruf, keine Frage. Seit dem Prostituiertenschutzgesetz hat sich aber einiges, wenn auch noch nicht alles, verbessert. Das vergessen oder ignorieren Prostitutionsgegner leider in der Regel und beziehen sich bei grausigen Geschichten meist auf die Zeit vor 2017, manchmal sogar noch früher. Würde man mehr mit den Betroffenen oder zumindest Verbänden wie BesD und BSD sprechen, würde sich die öffentliche Meinung sicher mit der Zeit ändern.

Wie funktioniert rotlicht.de?

Rotlicht.de ist eine Werbeplattform, auf der Sexworker ihre Dienstleistungen bewerben können. Im Gegensatz zu anderen Kontakt- bzw. Flirtportalen sind bei uns hauptsächlich professionelle Sexdienstleister vertreten, was wir mit Sichtung der behördlichen Anmeldebescheinigung auch prüfen.

Was ist eine Anmeldebescheinigung?

Jeder Sexarbeiter in MV muss sich beim Lagus (Landesamt für Gesundheit und Soziales Anm. der Redaktion) beraten lassen und erhält eine Anmeldebescheinigung, umgangssprachlich auch Hurenpass genannt. Diese Bescheinigung ist nicht mit einer Gewerbeanmeldung zu verwechseln. Im Nachgang wird auch das Finanzamt über die Anmeldung informiert. Bei dem Beratungsgespräch soll herausgefunden werden, ob die Person ein Opfer von Menschenhandel oder Zwangsprostitution ist. Seit 2017 gab es nur wenige Fälle, in denen der Hurenpass abgelehnt wurde.

Woran liegt das?

Sicherlich daran, dass die Anzahl an Zwangsprostituierten kleiner ist als oft von Prostitutionsgegnern behauptet. Es gibt aber sicherlich eine Grauzone, es ist einfach schwierig zu erkennen, ob jemand selbstbestimmt arbeitet oder nicht. Ein Beispiel aus einer anderen Branche: Ist das Reinigen von Toiletten ein Traumberuf, oder wird er aus der Notwendigkeit heraus, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ausgeübt?

Die Frauen in der Semlower Straße in Stralsund werden jede Woche von zwei Männern in einem schwarzen Van in die nächste Stadt gefahren. Das klingt sehr nach Zwangsprostitution.

Oder nach einem Fahrservice. Viele Damen reisen mit dem Zug von Stadt zu Stadt, manche auch mit ihrem eigenen Auto. Sicherlich gibt es auch Sexworker mit Begleitung, die Gründe hierfür sind vielfältig. Es handelt sich nicht automatisch um Zwangsprostitution, dieses Thema sollte nicht in Schwarz-Weiß abgegrenzt werden.

Was ist der Unterschied zwischen einem Begleiter und einem Zuhälter?

Ein Zuhälter ist per Gesetz eindeutig ein Krimineller. Ein Begleiter kann auch ein Verwandter, Freund oder Ehepartner sein.

Die Miete der Modellwohnungen beträgt 400 Euro pro Woche, das ist doch Ausbeutung?

Auch wenn man über die Summe sicher streiten kann, muss man bedenken, dass beim Betrieb einer Prostitutionsstätte auch Kosten entstehen. Die Konzession selbst, die Umsetzung der Auflagen und auch die Betriebskosten, wie Heizung und Wasser, müssen in die Kalkulation einbezogen werden. Tut man dies, ist man von Pensions- oder Hotelzimmerpreisen nicht weit entfernt.

Können Sie nachts guten Gewissens schlafen gehen?

Die Frage suggeriert, dass Sexarbeit etwas Schlechtes oder gar Illegales sei. Ob sie gut oder schlecht ist, ist eine moralische Frage, die jeder für sich beantworten muss. Die derzeitige Rechtsprechung tangiert die Sexarbeit nicht. Unsere Kundinnen und Kunden üben sicher nicht immer einen einfachen Beruf aus, den ich respektiere. Ich möchte noch hervorheben, dass die Ursachen für den Weg in die Prostitution nicht ausschließlich im Strafbestand des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung zu suchen sind. Beschaffungs- und Armutsprostitution sind sicherlich auch ein Grund, aber eben nicht mit Zwang durch Dritte gleichzusetzen.

Von Barbara Waretzi