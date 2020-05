Erst Wolken, dann Sonnenschein in MV

Schwerin/Rostock

Am Donnerstagmorgen und am -vormittag ist es noch meist bedeckt. Die Wolkendecke lockert im Laufe des Tages vielerorts auf und es scheint zunehmend die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad an der See und 17 Grad im Landesinneren. Der Wind weht schwach aus nordöstlicher Richtung.

Weitere Aussichten

Der Freitag startet ebenfalls bewölkt, verläuft insgesamt aber recht heiter. Die Höchsttemperturen liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Das aktuelle Wetter in MV:

