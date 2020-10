Wismar

Die Urlaubsbranche in MV hat sich nach dem Corona-Einbruch schneller wieder berappelt als in anderen Regionen Deutschlands. Das geht aus dem „ Tourismusbarometer 2020“ hervor, den der Ostdeutsche Sparkassenverband am Mittwoch in Wismar vorstellte. Demnach erlebten alle deutschen Ferienorte von März bis Mai einen heftigen Einbruch bei den Übernachtungszahlen, in MV blieben fast alle Hotels für Wochen geschlossen.

Ab Juni beruhigte sich die Situation allmählich, im Juli nahm die Branche Fahrt auf. In diesem Monat verzeichneten die Regionen Westmecklenburg und Mecklenburger Seenplatte sogar drei Prozent mehr Gäste als im Jahr davor. Bundesweit musste die Branche im Juli noch ein Minus von 22 Prozent verkraften. MV kam mit sechs Prozent weniger Gästen deutlich glimpflicher davon. Rügen und Usedom lagen im Juli zehn Prozent hinter dem Vorjahr zurück, Fischland-Darß-Zingst und die Mecklenburger Ostseeküste um fünf bis sechs Prozent. Im August und September verbesserte sich die Auslastung weiter, Zahlen liegen noch nicht vor.

Sorgenkind Jugendherbergen

Am erfolgreichsten verlief der Neustart nach dem Lockdown für Vermieter von Ferienwohnungen. Sie kamen im Juli auf Übernachtungszahlen, die nur knapp zwei Prozent hinter denen vom Vorjahr lagen. „Langsames Hochfahren“ kennzeichnet dagegen die Hotellerie, die im Juli auf ein Minus von fünf Prozent kommt, so die Sparkassenstudie. Campingplätze in MV erlebten im Sommer „eine hohe Auslastung während der Sommersaison“. Sorgenkind bleiben die Jugendherbergen, die wegen abgesagter Klassenfahrten deutliche Einbußen verzeichneten, bei ihnen lag die Zahl der Übernachtungen im Juli noch 35 Prozent hinter dem Vorjahr.

Hotels aus MV hätten mit ihren Hygienekonzepten Maßstäbe gesetzt, die bundesweit Nachahmer fanden, sagte Wolfgang Waldmüller, Präsident des Landestourismusverbands. Die Situation sei aber „sehr fragil“ und könne jederzeit wieder kippen, erklärte Waldmüller mit Verweis auf zurzeit stark steigende Infektionszahlen. Landesfinanzminister Reinhard Meyer ( SPD) stellte 50 Millionen Euro für die Modernisierung von Tourismusbetrieben in Aussicht.

Hohe Profite vor der Krise

Wirtschaftlich stand die Branche vor der Krise gut da. Ohne Corona hätte 2020 vielleicht ein neues Rekordjahr werden können. Im Januar und Februar, also vor Beginn der Pandemie, verzeichnete MV rund 15 Prozent mehr an Übernachtungen. Laut Tourismusbarometer 2020 erzielten die Unternehmen der Urlaubsbranche in MV 2018 eine Umsatzrendite von 13 Prozent. Nicht viele Betriebe sind so profitabel, im Durchschnitt erzielen Mittelständler in Deutschland eine Umsatzrendite von knapp acht Prozent.

Von Gerald Kleine Wördemann