Erste Dauercamper aus MV nach Lockerungen auf Campingplätzen zurück

Die Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind am Maifeiertag wieder für Dauercamper aus dem Bundesland geöffnet worden. Bereits am 1. Mai, dem ersten Tag der Lockerung der coronabedingten Maßnahmen, kehrten erste Camper aus Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Stellplätze zurück.

„Von einem großen Ansturm kann man aber nicht sprechen“, sagte Gerd Scharmberg, Sprecher des Campingverbands, am Freitag. Nach seiner Einschätzung seien am Maifeiertag etwa ein Fünftel der Dauercamper aus dem Bundesland auf die rund 200 Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt.

Viele wollen erst nach weiteren Lockerungen zurück

Es gebe auf den Campingplätzen einen regen Austausch per Telefon und viele Nachfragen etwa zu Hygienevorschriften in den Sanitäranlagen. Die meisten der Stellplätze würden ohnehin an Camper aus dem ganzen Bundesgebiet vermietet.

Viele Camper wollen nach Einschätzung Scharmbergs erst zurück, wenn Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen weiter gelockert würden. „Gruppenaktivitäten, wie gemeinsamen Grillen, sind ja weiterhin nicht möglich“, sagte Scharmberg. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte die Lockerungen der coronabedingten Maßnahmen am Donnerstag nach einem Tourismusgipfel von Branchenvertretern und der Landesregierung bekannt gegeben.

