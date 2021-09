Rostock

Zwei Tage nach der Landtagswahl in MV ist die erste politische Debatte unter den jetzt sechs Parteien im Parlament ausgebrochen: Wie sollen die Hochschulen im Land zum anstehenden Semesterstart mit der Corona-Pandemie umgehen? Die neu in den Landtag gewählten Liberalen und Grünen haben dazu auch schon eine Meinung.

„Zunächst wurden die Schulen des Landes mit Hygienekonzepten und digitalem Unterricht weitgehend alleingelassen, und jetzt lässt das Ministerium immer noch die knapp 40 000 Studierenden hängen“, schimpft etwa David Wulf, Parlamentarischer Geschäftsführer der neu gebildeten FDP-Fraktion. „Wenn schon fast 90 Prozent der Studierenden, wie in Greifswald, vollständig geimpft sind, dann muss es zu einer Rückkehr in die Hörsäle kommen.“

Mehr digitale Lehre

Hannes Damm, bislang hochschulpolitischer Sprecher der Grünen in MV und jetzt Landtagsabgeordneter, ist weniger kritisch: „Wir finden es gut, dass die Hochschul-Corona-Verordnung grundsätzliche Leitplanken für einen Lehr- und Mensabetrieb unter Corona-Bedingungen setzt.“

Eine Forderung hat er aber doch: „Die Pandemie hat gezeigt, welches Potenzial in digitalen Lehrformaten steckt. Diese sollten auch nach der Pandemie weiter verbessert werden. Hier ist die zukünftige Landesregierung in der Pflicht“, so Damm.

Maßnahmen schnellstmöglich aufheben

Auch Simone Oldenburg, bildungspolitische Sprecherin der Linken, nimmt ihre Oppositionsrolle sehr ernst – auch wenn sie vielleicht bald mit auf der Regierungsbank sitzt: „Bis heute geltende Maßnahmen können nur ein Notbehelf sein und müssen schnellstmöglich aufgehoben werden. Das gilt auch für die Schachbrettordnung für Veranstaltungen in Präsenz. Die Hochschulen des Landes sind auf Präsenzlehre ausgerichtet und müssen diesem Anspruch wieder gerecht werden.“

Ungeimpfte werden ausgegrenzt

Die amtierende Landesregierung hatte vor einem Monat eine Verordnung zum Umgang mit Corona erlassen, die jedoch an den einzelnen Unis und Fachhochschulen unterschiedlich gehandhabt wird.

In Rostock etwa werden nicht Geimpfte regelrecht ausgegrenzt: Sie müssen bei Veranstaltungen in einem separaten Bereich Platz nehmen, während geimpfte Studierende ganz normal zusammensitzen dürfen. Für diskriminierend hält das der Prorektor für Studium und Lehre, Patrick Käding, nicht: „Nur so kann die Anzahl der Teilnehmenden an Präsenzveranstaltungen erhöht werden. Das Vorgehen ist mit den Gremien und der Studierendenvertretung abgestimmt.“

Ein Vorteil dieser Regelung: Sie schafft Platz, der an der Uni Rostock grundsätzlich knapp ist. „Ohne getrennte Bereiche müsste überall ein größerer Abstand eingehalten werden. Damit wären die Platzprobleme noch größer“, sagt Käding.

Studieren in der Turnhalle

An der Uni Greifswald werde dagegen kein Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften gemacht, betont Sprecher Jan Meßerschmidt. Platzprobleme fürchtet er nicht: Bei der Semesterplanung würden die Räume schon so verteilt, dass sie den Corona-Anforderungen entsprechen.

An der Hochschule Stralsund wurde das Platzproblem anders gelöst: „Wir haben die Turnhalle und die Mensa im Audimax zu Hörsälen umfunktioniert“, sagt Sprecherin Astrid Weber. Essen gibt es in der Mensa jetzt nur noch zu festgelegten Zeiten an mobilen Ständen.

Musizieren wird erleichtert

Die Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock lockert im kommenden Semester die Regelungen: „Unser Chor und andere Ensembles dürfen wieder in ihren angestammten Räumen proben“, sagt Sprecherin Angelika Thönes.

Ein Grund sei, dass laut einer Umfrage 88 Prozent der Studenten und des Lehrpersonals geimpft sind. Ensemblemitglieder müssen allerdings vor jeder Probe einen Schnelltest machen. Auch die Zahl der zugelassenen Zuschauer bei HMT-Aufführungen wurde verdoppelt.

Von Axel Büssem