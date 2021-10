Erste Herbststürme in MV: „Ignatz“ und „Hendrik“ nicht so schlimm wie erwartet

Rostock

Umgestürzte Telefonmasten, umgeknickte Bäume, abgedeckte Dächer, ausgefallene Fähren: Die ersten größeren Herbststürme dieses Jahres, „Ignatz“ und „Hendrik“, haben am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern für Schäden und Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Nach zum Teil orkanartigen Böen mussten die Feuerwehren landesweit Dutzende umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste von Straßen räumen.

Auf den Bundesstraßen 192 bei Damerow und 392 bei Vimfow (Ludwigslust-Parchim) zum Beispiel hatten Autofahrer Glück im Unglück: Ihre Fahrzeuge wurden zwar von umstürzenden Bäumen getroffen, die Insassen blieben aber unverletzt. Auf der B 191 zwischen Malliß und Dömitz und auf der B 195 bei Rüterberg behinderten abgebrochene Äste den Straßenverkehr. In zwei Fällen kollidierten Autofahrer mit Ästen, die auf der Straße lagen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei einem Unfall auf der Straße von Strasburg nach Friedland (Vorpommern-Greifswald) leicht, als ihm Äste entgegenflogen, hieß es von der Polizeiinspektion Anklam.

Telefonmasten umgeknickt

Zwischen Röbel und Minzow (Mecklenburgische Seenplatte) knickten Masten mit Telefonleitungen um, so dass das Telefonnetz gestört wurde. Außerdem wurde südlich von Röbel eine Scheune abgedeckt. Zwischen Stahlbrode und Glewitz stellte die Fähre zur Insel Rügen ihren Verkehr ebenso ein, wie die Warnow-Fähre von Gehlsdorf zum Kabutzenhof in Rostock sowie eine vorübergehende Ersatzfähre von Waren an der Müritz nach Klink (Seenplatte).

Zoos und Friedhöfe vorsorglich geschlossen

Auch mehrere Zoos und Friedhöfe wurden vorsorglich geschlossen: „Wir gehen auf Nummer sicher“, erklärte die Direktorin des Rostocker Zoos, Antje Angeli, die ganztägige Schließung. Auch der Tierpark in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) sowie der Zoo Stralsund öffneten am Donnerstag nicht. Die Landeshauptstadt Schwerin schloss nach einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes den Waldfriedhof und den Alten Friedhof. Äste könnten herabfallen oder Bäume umstürzen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald war besonders der nördliche Teil von Sturmschäden betroffen, so eine Sprecherin des Landkreises. Polizei, freiwillige Feuerwehr und Straßenmeistereien bemühten sich, umgestürzte Bäume wegzuräumen und die Straßen schnellstmöglich wieder befahrbar zu machen. Umgestürzte Bäume behinderten auch den Verkehr auf der Insel Rügen. Kleinere Überschwemmungen gab es unter anderem in Rostock, Heiligendamm und Bad Doberan. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Von Thomas Luczak