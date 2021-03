Erste Impfaktionen für Erzieher und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern

Ludwigslust/Grevesmühlen

In Mecklenburg-Vorpommern werden am Freitag die ersten Erzieher und Erzieherinnen sowie Lehrkräfte in konzertierten Aktionen gegen das Coronavirus geimpft. Im Impfzentrum in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind rund 170 Erzieher aus der Region angemeldet. In der Mosaik-Schule in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) werden rund 100 Erzieher, Lehrer und Betreuer aus Einrichtungen der Diakonie erwartet. Sie bekommen den Astrazeneca-Impfstoff, den die Landesregierung am Dienstag auf Drängen der Kommunen unter anderem für die nächste Gruppe von Impfberechtigten freigegeben hat, zu der Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen gehören.

Von RND/dpa