Erste Physiotherapie-Praxis in MV mit Video-Behandlung

Rostock

Kristina Portwich geht in den Unterarmseitstütz. Die Geschäftsführerin und Therapeutin von „vital & physio“ in Rostock-Warnemünde trägt ein Head-Set, eine Kombination von Kopfhörer und Mikrofon. Auf dem Laptop vor ihr sieht sie ihre Kollegin Lisa Nawrath, die die gleiche Übung in einem anderen Raum trainiert. „Über das Head-Set kann ich nun beispielsweise erklären, wie die Übung korrekt ausgeführt wird“, sagt Kristina Portwich.

Seit einer Woche gilt ein Beschluss der Krankenkassen, dass selbstständige Physiotherapeuten auch über Online-Video-Verbindungen mit ihren Patienten Übungen der Krankengymnastik ausführen dürfen. „Zuvor war das nicht erlaubt“, berichtet die 43-jährige Geschäftsführerin. Der Grund für die Entscheidung ist, natürlich, die Corona-Krise. Die Warnemünder Praxis ist nun eine der ersten im Land, die nun die digitale Möglichkeit nutzt.

Ohne Mobilisierung leiden Patienten

„Die größte Schwierigkeit ist zunächst die Computer-Technik“, sagt Lisa Nawrath, die bereits mehrere Patienten über Video-Verbindung begleiten konnte. „Aber wenn ältere Patienten technische Probleme haben, werden sie oft von ihren Kindern beim Einrichten der Technik unterstützt.“ Und dann geht es los. Das sei auch wichtig, meint die 24-Jährige. Denn ohne die therapeutische Mobilisierung komme es etwa zu Muskelabbau, die Linderung von Beschwerden könne nicht erfolgen, im schlimmsten Fall werden Patienten bettlägerig. „So einen Rückschritt kann man kaum wieder aufholen“, sagt sie.

Praxen sind geöffnet – und desinfiziert

Ein anderer Vorteil der Video-Behandlung liegt auf der Hand. Rene Portwich (48), ebenfalls Geschäftsführer von „vital & physio“ und Vorsitzender des VDB-Physiotherapieverbandes, sagt, dass gut 80 Prozent aller Termine in den Praxen abgesagt worden sind. „Das ist existenzbedrohend“, weiß Portwich. Über die Video-Krankengymnastik könne man zumindest einen Teil der Verluste abfangen. In diesem Zusammenhang betont der Fachmann, dass alle Physiotherapie-Praxen nach wie vor geöffnet haben, da sie als „systemrelevant“ eingestuft sind.

„Wir kennen uns gewohnheitsmäßig mit Desinfektion und Hygiene aus, deshalb können Patienten, die nicht zu den Risikogruppen zählen, weiterhin die Praxen aufsuchen.“ Wer unsicher sei, könne anrufen. „Es wäre doch absurd, wenn Patienten, die beispielsweise unter Herzkreislauf-Erkrankungen leiden, noch mehr darunter leiden oder gar sterben, weil sie nicht mehr physiotherapeutisch behandelt werden.“

Auch in Zukunft ist Online-Begleitung sinnvolle Variante

Rene Portwich, Geschäftsführer von "vital & physio" in Rostock-Warnemünde sowie Vorsitzender des VDB-Physiotherapiebandes Quelle: Klaus Amberger

Jetzt gehe es darum, so Portwich, mit Nachdruck die Digitalisierung voranzutreiben, um auch für die Zeit nach Corona gewappnet zu sein. „Wir haben nach der Krise viele Atemwegserkrankungen – mit der Video-Schalte können wir solche Patienten gut behandeln, wenn sie nicht zu uns kommen können“, schaut der Fachmann in die nahe Zukunft. „Diese Plattform, die aus der Not heraus nun gefunden wurde, wird bleiben.“ Schon jetzt hätten sich andere Physiotherapie-Praxen bei ihm gemeldet, um sich über die Video-Behandlung zu informieren.

Mehr lesen:

Liveticker zu Corona: Alle News und Entwicklungen aus MV am Freitag

Was dürfen wir im Kontaktverbot? Fragen und Antworten zu den Corona-Regeln in MV

So können Sie Geschäften, der Gastronomie und Freiberuflern in MV jetzt helfen

Von Klaus Amberger