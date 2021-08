Rostock

Auf die Hanse-Sail folgt Rostocks erste Schlager-Sail. In möglichst bunten Klamotten, bei guter Musik und in bester Laune sollen die Partyhungrigen über die Unterwarnow tanzen. „Auf unserem Oktoberfest kann man sehen, dass es etwas gibt, das Alt und Jung verbindet. Und da geht es vor allem bei Schlager ab“, erklärt Veranstaltungsleiter Thorsten Schulz seine Idee.

Nach dem Vorbild des Hamburger Schlagermoves geht es in Rostock schippernd durch den Hafen, statt auf Trucks durch die Stadt. Die Nachfrage gibt ihm Recht. Kaum begann er zu Jahresbeginn mit der Planung, war das Fest im Februar schon fast ausgebucht.

Vier Schiffe, vier musikalische Käpp’n

Auf den vier Schiffen der Warnemünder Fahrgastschifffahrt gehen dann am 21. August jeweils 100 Schlagerfans an Bord. Vom Rostocker Stadthafen aus sticht die Flotte – bestehend aus „MS Ostseebad Warnemünde“, „MS Käpp’n Brass“, „MS Selene“ und „MS Min Herzing“ – Richtung Warnemünde in See. Damit sich nicht nur am Bug die Wellen kräuseln, sondern auch Bewegung auf das Deck kommt, sorgen die DJs Olaf Niemann, Mas Magnum, Dirk Rath und StepH für die richtigen Töne.

Um die vier Tanzflächen doch irgendwie in Verbindung zu bringen, hat sich der Veranstalter etwas einfallen lassen: „Die Schiffe werden in geplanten Formationen fahren, so dass sich die Feiernden durchaus auch zuwinken oder zuprosten können“, erklärt Thorsten Schulz. Das Spektakel lässt sich dann teilweise auch vom Ufer aus beobachten und sicher auch hören. „Doch keine Sorge. Um die Lärmbelästigung im Rahmen zu halten, wird um 22 Uhr wieder angelegt. Im Anschluss feiern dann viele Besucher in der Gastronomie vor Ort weiter und haben da schon ihre Tische gebucht“, so der Rostocker.

Wer sich nicht rechtzeitig sein Ticket gebucht hat, den muss Thorsten Schulz vertrösten. „Sollten einige vorbestellten Karten nicht abgeholt werden, werden diese über die sozialen Netzwerke angeboten. Aber ich verspreche, schon am Tag nach der ersten Schlager-Sail gehen die Tickets für das nächste Jahr in den Verkauf. Da sichern sich einige auch erfahrungsgemäß gleich nach der Veranstaltung ihre Plätze für das nächste Mal“, weiß der Veranstaltungsleiter.

Wilde Muster, schrille Farben

Wer dann im knallroten Gummiboot atemlos durch die Nacht tanzen will, kann das natürlich auch gerne im passenden Outfit tun. „Das ist aber kein Muss“, beruhigt Schulz mit einem Augenzwinkern. Auf der Suche nach der passenden Garderobe für den bunten Abend werden die Wagemutigen dann jedoch im „Klamöttchen“ fündig. Der Kostümverleih steht für diese Veranstaltung beratend zur Seite. „Natürlich macht solch ein Event viel mehr Spaß, wenn man auch entsprechend gekleidet ist“, meint Inhaberin Katrin Roggatz. Mit ihrem Mann Thomas sucht sie nicht nur zum Karneval nach dem perfekten Look für ihre Kunden. Immer mehr private Mottopartys würden zeigen, dass die Leute für modische Experimente und Zeitreisen zu begeistern sind.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch für die Schlager-Sail stellen sich die ersten Besucher in ihrem Rostocker Geschäft bereits ihr Ensemble zusammen. Die Profis wissen, was dafür besonders gefragt und passend ist. „Schlaghosen, Plateauschuhe, Hemden mit langen Kragenecken und vor allem großflächige Muster, große Brillen und Perücken“, empfiehlt Katrin Roggatz für diesen Abend.

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost die letzten zehn Karten und die passende Garderobe für vier Anrufer, bereitgestellt durch das „Klamöttchen“. Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

Von Wenke Büssow-Krämer