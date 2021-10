Der neue Landtag von MV hat sich am Dienstag in Schwerin konstituiert und erste Entscheidungen getroffen. Grüne und FDP sind mit ihrem Vorstoß gescheitert, jeweils einen Ausschuss zu leiten. Die alte ist auch die neue Präsidentin: Birgit Hesse (SPD). Und Alterspräsident Horst Förster (AfD) keilte gegen das Gendern. Was sonst noch passiert ist.