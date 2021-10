Bei der ersten Sitzung des neuen Landtags in Schwerin sitzen die Abgeordneten eng beieinander: ohne den empfohlenem Abstand, teils ohne Masken. Eine solche Pflicht gibt es im Parlament nicht. Warum das möglich ist, obwohl Kinder in den Schulen einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen.

Erste Sitzung des neuen Landtags MV: Abgeordnete sitzen dicht an dicht trotz Corona

Erste Sitzung des neuen Landtags MV: Abgeordnete sitzen dicht an dicht trotz Corona

Kostenlos bis 17:03 Uhr Erste Sitzung des neuen Landtags MV: Abgeordnete sitzen dicht an dicht trotz Corona