Schwerin/Neustrelitz

Bei den ersten Sommer-Open-Airs der Theater in Mecklenburg-Vorpommern geht die Saison zu Ende. Andere haben noch nicht einmal die Hälfte ihrer Spielzeit hinter sich gebracht. Positiv äußerten sich bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur alle Befragten zum Verlauf der vergangenen Wochen - obwohl das Wetter durchaus wechselhaft gewesen ist.

„Das Wetter spielt uns in die Karten“, sagte Peter Venzmer, Intendant des Piraten Open Airs in Grevesmühlen ( Nordwestmecklenburg) als zweitgrößtem Event dieser Art im Nordosten. „Wenn die Leute bis 17.00 Uhr am Strand liegen, gehen sie nicht unbedingt 19.30 Uhr ins Open-Air-Theater“, sagte Venzmer. Die Saison laufe bisher einen Tick besser als im vergangenen Jahr. Mehrere Vorstellungen seien bereits ausverkauft gewesen, obwohl es auch schon heftig geregnet habe. Venzmers Einstellung ist Open-Air-gemäß pragmatisch. „Wir nehmen das Wetter, wie es kommt.“

65 000 Zuschauer bei Piraten Open Air

Im vergangenen Sommer kamen zu den Grevesmühlener Piraten, deren Abenteuer mit vielen Stunts und Spezialeffekten um das Jahr 1700 in der Karibik spielen, knapp 65 000 Zuschauer. Das publikumsstärkste Open-Air-Theater im Land sind die Störtebeker-Festspiele auf Rügen mit 310 000 Zuschauern im vergangenen Jahr. Dieses Jahr wird bis zum 7. September auf der Freilichtbühne in Ralswiek gespielt.

In Schwerin gehen am Samstag die letzten Vorstellungen der Schlossfestspiele über die beiden Bühnen auf dem Alten Garten und im Innenhof des Schlosses. Rund 30 000 Zuschauer seien zu „Anatevka“ und „ Cyrano de Bergerac“ gekommen, sagte Theatersprecher Johannes Lewenberg. Damit sei das Mecklenburgische Staatstheater sehr zufrieden, auch weil die Begeisterung groß gewesen sei. „Wir haben bei den Schlossfestspielen Schwerin 2019, vor allem im Vergleich zum Vorjahr, einen deutlichen Zuwachs bei den Besucherzahlen zu verzeichnen.“ Dies sei eine Bestätigung für die Qualität der Arbeit aller Beteiligten, aber auch für das Konzept, an zwei Spielorten zwei sehr unterschiedliche Produktionen zu präsentieren.

Sogar Preise gehen nach MV

Etwas weniger Zuschauer als im Vorjahr sind zu den Schlossgartenfestspielen in Neustrelitz gekommen: rund 12 000. Nieselregen dürfte einige Spontangäste abgehalten haben und eine Sonntagsvorstellung musste wegen Hitze bis zu 36 Grad komplett abgesagt werden, wie Theater-Sprecherin Wenke Frankiw sagte. „Insgesamt sind wir aber mit der Resonanz zufrieden“, erklärte Intendant Joachim Kümmritz. Er habe bewusst die nicht ganz so bekannte Operette „Die Bajadere“ gewählt, auch „um es den Nachfolgern nicht zu schwer zu machen“.

Für die kreative Inszenierung der Operette des Ungarn Emmerich Kálmán hat die Theater und Orchester GmbH den „Klassik-Frosch“ des Bayerischen Rundfunks ( BR) Klassik erhalten. Die Operettenfestspiele enden am Sonntag mit einer Gala aus vielen Stücken als „Finale Grande“ und mit der feierlichen Verabschiedung des Intendanten in den Ruhestand.

Festspielsaison läuft weiter

Bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern liegt rund ein Drittel der Saison 2019 hinter den Organisatoren. Bisher kamen rund 30 000 Besucher, wie ein Festspiele-Sprecher sagte. „Aufregende Wochen liegen hinter uns“, sagte Intendant Markus Fein. Als Höhepunkte nannte er das „Amsterdam-Wochenende“ mit der Preisträgerin in Residence, Harriet Krijgh, den „Vorpommern-Tag“ oder die mehrtägigen Konzertprojekte „Mythos Stradivari“ und „360 Grad Gesang“, die eigens für diesen Festspielsommer konzipiert worden seien. Sie hätten ein begeistertes Echo gefunden. „Diese Premieren bestätigen uns in dem Vorhaben, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern persönlich und individuell auszurichten. Wir möchten Konzerterlebnisse schaffen, die ein Publikum nirgendwo anders erleben kann.“

Vor den Festspielen liegen noch zahlreiche, teils auch sehr innovative Highlights, darunter das „Detect Classic Festival“ mit jungen Künstlern von Klassisch bis Experimentell und Abgefahren vom 26. bis 28. Juli in einer ehemaligen Torpedoversuchsanstalt am Neubrandenburger Tollensesee. Publikumsmagnete dürften erneut das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust (9./10. August) oder die beiden „Weltstars in Redefin“-Konzerte am 28. Juli und 31. August werden. Die Festspiele-Saison geht bis zum 15. September.

dpa/RND