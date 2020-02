Erste Veranstaltungen abgesagt: Alles zum Sturm „Sabine“ in MV

Rostock/Schwerin/Wismar

Das Orkantief „Sabine“ wird am Sonntag auch in Teilen des Nordostens erwartet und soll über ganz Deutschland hinwegfegen. Die Bahn bereitet sich auf größere Schäden vor. In der Westhälfte Mecklenburg-Vorpommerns wird vor Sturmböen und schweren Sturmböen gewarnt. „Mit Kaltfrontpassage und in Verbindung mit Gewittern sind in der Nacht zum Montag orkanartige Böen (Bft 11, um 110 km/h) und Orkanböen (Bft 12, um 120 km/h) wahrscheinlich“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Rostock: Zoolights fallen am Sonntag aus



Aufgrund der Sturmwarnung fallen die abendlichen Zoolights am 9. Februar 2020 aus. Der Zoo Rostock ist jedoch am Sonntag geöffnet, teilt ein Sprecher mit.

Fährreederei sagt wegen „Sabine" Fahrten über Ostsee ab



Wegen des Orkantiefs „Sabine“ hat die Fährreederei Scandlines mehrere für Sonntag geplante Fahrten über die Ostsee abgesagt. Gestrichen werden die Abfahrten ab Rostock um 15.00 Uhr, 17.00 Uhr, 19.15 Uhr und 21.30 Uhr ins dänische Gedser, wie die Reederei am Samstag mitteilte. Ab Gedser fallen demnach die Abfahrten um 15.00 Uhr, 17.00 Uhr, 19.15 Uhr, 21.30 Uhr und 23.45 Uhr aus. Der reguläre Fährbetrieb soll für Abfahrten ab Rostock am Montag, 1.30 Uhr, und ab Gedser am Montag, 3.40 Uhr, wieder aufgenommen werden.



Als Alternative empfiehlt Scandlines Fracht- und Passagierkunden, die Überfahrtmöglichkeit von Puttgarden nach Rødby zu nutzen. „Hier fahren die Fähren planmäßig im 30-Minuten-Takt“, hieß es.

