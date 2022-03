Erste ukrainische Flüchtlingskinder gehen in MV in die Schule

Schwerin

Während in ihrer Heimat die Schulen zerbombt werden, können die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder jetzt in MV den Unterricht besuchen. Laut Schweriner Bildungsministerium haben die Schulämter am vergangenen Freitag 81 ukrainische Schülerinnen und Schüler gemeldet.

Kinder aus ukrainischen Familien, die sich bei den Ausländerbehörden melden, werden automatisch eingeschult. Zahlreiche Ukrainer sind aber mit einem 90-tägigen Touristenvisum eingereist und teilweise privat untergekommen.

Mütter mit Kindern stehen vor den Schulen

„Viele Mütter stehen dann mit ihren Kindern vor einer Schule und bitten darum, dass ihr Kind aufgenommen wird“, hieß es am Mittwoch, 16. März, aus dem Ministerium. Wie viele auf diesem Weg in die Schule kommen, ist nicht bekannt. „Wir nehmen alle Kinder und Jugendlichen auf und unterrichten sie“, unterstrich Ministerin Simone Oldenburg (Linke).

Die gemeldeten Kinder können laut Ministerium an den derzeit 94 Standortschulen, an denen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterrichtet wird, lernen. Weitere 140 DaZ-Schulen könnten bei Bedarf reaktiviert werden.

Erst einmal Deutsch lernen

Fortbildungen für Lehrer in ukrainischer Sprache seien nicht notwendig. „Wir beziehen in die Beschulung ukrainischer Schülerinnen und Schüler an den DaZ-Standortschulen Lehrkräfte mit ein, die das Studium Deutsch als Fremdsprache, etwa an der Uni Greifswald, absolviert haben“, so das Ministerium. Außerdem werden Lehrkräfte, die Russisch oder Ukrainisch lehren oder sprechen, unterstützend einbezogen – ebenso wie Lehrkräfte, die andere Sprachen unterrichten.

Die Schüler aus der Ukraine erhalten in Kursen kompakten Deutschunterricht: „Der Fokus wird bis zum Ende dieses Schuljahres 2021/22 auf dem Erlernen der deutschen Sprache liegen“, so das Ministerium. In Fächern, in denen nicht unbedingt Deutsch gesprochen werden muss, wie Kunst oder Sport, werden sie gemeinsam mit den anderen Schülern unterrichtet.

Auch Privatschulen engagieren sich

Zu den Schulen, die ukrainische Kinder formlos aufnehmen wollen, zählt die private Internationale Schule Ecolea in Rostock. Dort dürfen ab Montag sechs Jungen und Mädchen, die privat bei Schülerfamilien untergekommen sind, zunächst kostenfrei mit in den Unterricht kommen. Darunter sind auch alleine eingereiste Kinder, deren Eltern in der Ukraine geblieben sind.

Nur in einzelnen Fächern werden sie aus dem Klassenverband herausgenommen und lernen in dieser Zeit intensiv Deutsch. „Als internationale Schule sind wir den Umgang mit Kindern aus anderen Ländern gewohnt“, versicherte Schulleiterin Katja Dudeck.

Krise trifft auf Personalmangel

Die Bildungsgewerkschaft GEW MV begrüßt zwar, dass die ukrainischen Kinder in MV zur Schule gehen, sieht aber auch Probleme: „Die Betreuung und Beschulung der ukrainischen Kinder ist eine große Herausforderung. Diese Krise trifft auf strukturellen Personalmangel und die hohen Inzidenzen durch die Corona-Pandemie“, sagte die Landesvorsitzende Annett Lindner.

Die Lehrer seien bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen. „Dies wird jedoch nur funktionieren, wenn das Personal an anderer Stelle entlastet wird“, betonte Lindner. „Außerdem muss das Land aus den Erfahrungen der Jahre 2015/16 lernen und ukrainisches Fachpersonal und Pädagogen sofort miteinbeziehen.“ Die Weichen dazu seien in MV gestellt – auch dank der GEW. „Nun gilt es, diese Ressourcen von Anfang an zu nutzen“, forderte die Vorsitzende.

Flüchtlinge willkommen

Die Kultusminister der Länder hatten am vergangenen Freitag, 11. März, vereinbart, den geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Aufenthalt zu gewährleisten, ihnen bei der Bewältigung ihrer traumatischen Kriegserfahrungen zu helfen und ihr Recht auf Bildung und Betreuung zu verwirklichen. Geflüchtete Schüler sollen unbürokratisch an den deutschen Schulen willkommen geheißen werden, hieß es.

Von Axel Büssem