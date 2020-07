Erster Corona-Fall seit 3. Juli in MV: Bundeswehrsoldat steckt Kontaktperson an

Rostock/Schwerin

Der Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein, der in einer Kaserne in Vorpommern positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat offensichtlich noch eine weitere Person im Land angesteckt. Wie aus dem aktuellen Bericht des Gesundheitsministerium MV und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervorgeht, wurde eine Kontaktperson des 25-Jährigen ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet.

Diese Person mit Erstwohnsitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist damit die insgesamt 805. nachgewiesene Corona-Infektionen (Stand Mittwoch, 15.47 Uhr) bei Bürgern in MV. Es ist der erste Fall seit etwa zehn Tagen. Bis dato galten 784 Infizierte als geheilt, 20 Personen starben an dem Virus. Damit gab es bis Mittwoch keine aktiven Corona-Fälle mehr in MV.

Anzeige

Auch Frau in Rostock mit Corona infiziert

Wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 am Mittwoch sagte, handelt es sich bei dem erkrankten Bundeswehrsoldaten um einen Angehörigen des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck ( Vorpommern-Greifswald). Der Soldat aus der Verwaltung einer Sanitätseinheit sei erst am Montag wieder zum Dienst erschienen und hatte wenig Kontakte, hieß es von der Sanitätseinheit. Nachdem der Soldat Symptome einer Grippe gezeigt hatte, sei er getestet worden. Nun befindet er sich in Quarantäne.

Weitere OZ+ Artikel

In einer Bundeswehrkaserne in Viereck bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Soldat positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mehrere Angehörige der Streitkräfte sind in Quarantäne geschickt worden. Quelle: Christopher Niemann

Zudem gab es noch einen weiteren Fall einer Corona-Infektion. Eine 32-Jährige mit Symptomen wurde in der Hansestadt Rostock ebenso positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat alle erforderlichen Maßnahmen veranlasst und Quarantäne angeordnet. Da aber auch sie – wie der Bundeswehrsoldat – nicht ihren Erstwohnsitz in MV hat, wird sie nicht in der Statistik des Landes erfasst. So sieht es das Infektionsschutzgesetz vor.

Von OZ