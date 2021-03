Hiddensee

Impftag auf Hiddensee: Vor der Praxis des Inselarztes Ulf Müller in Vitte gibt es Stau. Ein Transporter der Feuerwehr und ein Rettungswagen fahren vor, dann will auch noch der Inselbus durch. Zwei Handwerker in ihrem Fahrzeug müssen erst einmal warten. Ganz schön viel los an diesem Mittwoch auf der eigentlich autofreien Insel.

Alle Inselbewohner über 80 Jahre konnten am Mittwoch ihre Corona-Impfung bekommen. Damit jeder heil zum Arzt und wieder zurück nach Hause kommt, hat die Gemeinde einen Fahrdienst organisiert. Neben der Gruppe mit der höchsten Priorität werden an diesem Tag auch noch die elf Lehrer und Mitarbeiter der Hiddenseer Schule geimpft, Erzieherinnen der Kita sowie die Pflegekräfte des einzigen Pflegedienstes auf der Insel. Für die Senioren gibt es das Serum von Biontech/Pfizer, die anderen erhalten Astrazeneca.

Ein mobiles Impfteam des Landkreises Vorpommern-Rügen hat die Vakzine vor Sonnenaufgang mit der ersten Fähre hergebracht. „Wir richten uns heute auf 120, 130 Impfungen ein“, sagt ein Mitarbeiter.

Die meisten haben kein Auto

Burkhard Krause aus Neuendorf gehört zu den ersten Impfkandidaten, die wenig später vor der Praxistür stehen. „Ich find’ das sehr gut, dass ich nicht nach Stralsund fahren muss“, sagt der 81-Jährige mit der blauen Prinz-Heinrich-Mütze. Am Freitag steckte die Einladung mit dem Impftermin in seinem Briefkasten, nun ist er hier. Bedenken, dass etwas schief gehen könnte, habe er nicht. Angst vor der Spritze auch nicht.

Nach der Spritze müssen die Impfpatienten zur Beobachtung noch eine Viertelstunde im Zelt sitzen. Das ist zum Glück beheizt, und es gibt Obst und Wasser. Quelle: Roedel

Mehr als zwei Monate hat Insel-Bürgermeister Thomas Gens darum gekämpft, dass die Hiddenseer zum Immunisieren nicht nach Stralsund fahren müssen. Die meisten Älteren haben kein Auto, die Fahrt ins Impfzentrum wäre für sie eine lange Odyssee mit Fähre, Bus und Bahn. „Das kann man den älteren Leuten nicht zumuten“, sagt Gens.

Zur Galerie Auf der Insel Hiddensee sind am Mittwoch mehr als 100 Insulaner gegen das Coronavirus geimpft worden. 73 Menschen ab 80 Jahren sowie 35 weitere Impfberechtigte - darunter Lehrer, Erzieher, ein Polizist sowie Pflegedienstmitarbeiter.

Bürgermeister: Impfzentren sind überflüssig

Um das Problem anschaulich zu machen, spricht Vizebürgermeister Bernd Schluck (beide parteilos) über seine Mutter. Sie ist 87 Jahre und kann sich nur noch in ihrem Haus bewegen. „Für den Transport des Rollstuhls brauchen wir ein Spezialfahrzeug“, sagt Schluck. Das passe aber nicht auf jede Fähre. Und die fährt zurzeit nur etwa alle zwei Stunden – so dass es passieren könne, dass die betagten Impfpatienten zu früh im Impfzentrum ankommen und im schlechtesten Fall dort zwei Stunden warten müssen, bis sie an der Reihe sind.

Die Impfzentren sind sowieso überflüssig, findet Gens. „Das ist eine rein politische Veranstaltung.“ Er will, dass alle 1000 Inselbewohner, egal aus welcher Alters- oder Dringlichkeitsgruppe, in der Praxis von Dr. Müller geimpft werden. Das ginge schneller, sei billiger und bequemer und sowieso die bessere Lösung, weil der Hausarzt seine Patienten besser kennt als die Kollegen im Impfzentrum. Die Hausarzt-Lösung würde allen ländlichen Regionen helfen, nicht nur Hiddensee, meint der Insel-Bürgermeister. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hofft inzwischen, das dank der Hausärzte das schleppende Impftempo ab April endlich Fahrt aufnimmt.

Inselarzt würde am liebsten alle impfen

Inselarzt Müller sieht dafür keine praktischen Probleme, auch nicht bei der angeblich so anspruchsvollen Kühlung für das Biontech-Pfizer-Serum. „Das ist kein Hexenwerk. Wenn wir montags den gekühlten Impfstoff bekommen, ist er 120 Stunden haltbar. Wir können ihn dann die Woche über verimpfen“, sagt Müller. Die hohen Anforderungen an die Kühlkette würden fast immer übertrieben dargestellt.

An diesem Tag stechen in seiner Praxis gleich mehrere Ärzte und Krankenschwester Kanülen in entblößte Oberarme. „Die anderen Teams sind neidisch auf uns“, sagt Christiane Eversbusch vom Impfzentrum des Landkreises. Der Hiddensee-Termin war begehrt unter ihren Kollegen. Zu ihrem Team gehört unter anderem ein Bundeswehrsoldat, Steven Graf vom Technischen Hilfswerk aus Barth sowie zwei pensionierte Mitarbeiter des Stralsunder Helios-Krankenhauses: eine Krankenschwester und ein Verwaltungsmitarbeiter.

Zur Beobachtung ins Zelt

Die junge Ärztin ist seit Anfang Januar im Landkreis Vorpommern-Rügen unterwegs. In dieser Zeit lernte sie viele Heime und Pflegeeinrichtungen kennen. Wenn der Job beim Landkreis vorbei ist, fängt sie im Sana-Klinikum in Bergen auf Rügen an. In den Heimen hat sie bereits viele ihrer zukünftigen Patienten kennengelernt. „Das ist eine gute Vorbereitung“, sagt sie.

Thomas Gens, Bürgermeister von Hiddensee Quelle: Roedel

Neben der Inselpraxis haben die Helfer ein beheiztes Zelt aufgebaut, in dem sich die Impfpatienten nach der Injektion ausruhen können und die ersten 15 Minuten unter Beobachtung bleiben. Nach einer Stunde werden die Stühle knapp, Kurdirektorin Vanessa Marx organisiert mit einem Helfer von der Johanniter Unfallhilfe Verstärkung. „Nein, keine Biergartenbänke, falls mal jemand nach hinten kippt“, sagt sie ins Telefon. 15 Minuten später trägt sie ein Dutzend Klappstühle ins Zelt.

Ein Corona-Toter auf der Insel

Burkhard Krause hat inzwischen seine Spritze bekommen und sitzt im Zelt. Äpfel, Bananen und Getränke liegen auf einem Tisch. „Es tat nicht weh“, sagt Krause, er sei froh, die Spritze bekommen zu haben. „Haben Sie mich nicht schreien gehört? Alle Fenster haben geklappert“, sagt sein Sitznachbar mit gespieltem Ernst und muss dann lachen. Für einen Moment wirkt alles auf einmal wie ein fröhlicher Klassenausflug für Senioren. Teil zwei folgt in drei Wochen, beim Nachimpfen.

Die Corona-Einschränkungen bieten allerdings wenig Anlass für Heiterkeit: Die Insel leidet unter dem Lockdown. Acht Inselbewohner haben sich nachweislich mit Corona infiziert. Für einen 79-Jährigen kommt die Impfkampagne zu spät. Laut Bürgermeister Gens erfreute sich der Mann bester Gesundheit, als er sich ansteckte und kurze Zeit später im Stralsunder Krankenhaus an Covid-19 starb.

Von Gerald Kleine Wördemann