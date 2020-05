Erster Fall seit vier Wochen: Rostock nicht mehr Corona-frei

Rostock

Erst wenige Tage ist es her, da sorgte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen weltweit für Aufsehen: Sogar in brasilianischen Medien wurde er zitiert – weil er Rostock als erste Großstadt in Deutschland für corona-frei erklärt hatte.

Doch seit Montag stimmt das nun definitiv nicht mehr: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete die erste Neuinfektion in der Hansestadt seit fast vier Wochen.

Arztpraxis betroffen

Nach OZ-Informationen ist ein Mitarbeiter einer Arztpraxis aus der KTV positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Bei allen weiteren Mitarbeitern hat das Gesundheitsamt unverzüglich Tests veranlasst, die Kontaktpersonen wurden identifiziert und vorsorglich unter Quarantäne gestellt“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Spezial-Praxis bleibe nun zunächst zwei Tage geschlossen.

„Ein Stück weit normal“

Kunze stellte sich am Montag demonstrativ vor „seinen“ Oberbürgermeister: Madsen habe nie gesagt, dass es keine Fälle in Rostock mehr geben wird. „Aber vier Wochen hatten wir nun mal keine Neuinfektionen.“ Der neue Fall zeige, dass das Virus vorerst zum Alltag gehören werde. „Das ist ein Stück der neuen Normalität. Wir werden uns alle aber darauf einstellen müssen, mit dem Virus zu leben, ohne das gesamte öffentliche Leben einzustellen.“

Drei neue Meldungen landesweit

Landesweit meldete das Landesamt am Montag drei neue Fälle für die Statistik. De facto sind aber nur zwei davon wirklich neu: In einem Fall aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald war ein Patient zunächst statistisch gesehen einem anderen Virus zugeordnet worden. „Das haben wir korrigiert“, so Lagus-Sprecherin Anja Neutzling.

Von Andreas Meyer