Lalendorf

Es ist ein tragisches Schicksal, das gleich mehr als 4000 Mastschweine in Lalendorf im Landkreis Rostock ereilen wird. Am Mittwoch sollen sie durch ein Spezialunternehmen und unter höchsten seuchenhygienischen Vorkehrungen getötet werden. Grund ist der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern, der in einem Familienbetrieb aufgetreten ist.

Bereits am vergangenen Wochenende sollen dort mehrere Tiere erkrankt und verendet sein, wie Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus (SPD) am Dienstagmorgen mitteilt. In Absprache mit dem behandelnden Tierarzt wurden die Kadaver zur Untersuchung in das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) gebracht, wo kurze Zeit später das ASP-Virus nachgewiesen werden konnte. Die Bestätigung durch das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems erfolgte schließlich Montagabend.

Welcher Hof ist betroffen?

Um welchen Betrieb es sich genau handelt, das wollten das Ministerium und auch der Landkreis Rostock nicht bekannt geben. Doch mehrere Hinweise sprechen dafür, dass der betroffene Hof in Mamerow – einem Stadtteil des Ortes Lalendorf – liegt. Am Dienstagnachmittag waren Arbeiter dort über mehrere Stunden hinweg damit beschäftigt, einen Viehtransporter zu reinigen. Anfragen ließen sie unkommentiert. Auch der Betreiber ließ nicht mit sich sprechen.

Darüber hinaus parkten Fahrzeuge, deren Kennzeichen darauf schließen lassen, dass sie zum Veterinäramt des Landkreises und zum Friedrich-Loeffler-Institut aus Greifswald gehören, vor dem Grundstück. Schuhüberzieher und Desinfektionsmittel lagen am Tor bereit und ein Streifenwagen wurde von Passanten gesichtet. Zudem veranlassten Polizisten, die in einem zivilen Fahrzeug unterwegs waren, die Landung einer Drohne, die zuvor vor dem Betrieb gestartet wurde.

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Betrieb. Quelle: Stefan Tretropp

Ursache für Ausbruch unbekannt

Wie es zu dem Ausbruch mitten im Bundesland kommen konnte, ob durch Menschen oder andere Tiere, das ist bislang noch unbekannt. „Das ist ein Rätsel, das es nun zu lösen gilt. Wir haben es mit einem Punkteintrag mitten in Mecklenburg-Vorpommern zu tun, ohne dass dem Ausbruch im Hausschweinebestand ein Nachweis in der Wildschweinpopulation vorausgegangen ist“, betont Backhaus. Das habe es so in Deutschland noch nicht gegeben. „Wir sind bislang noch völlig ratlos. Unsere Epidemiologen arbeiten aber mit Hochdruck daran, die Einschleppungsursache festzustellen“, betont Backhaus.

Sperrzone errichtet

Um eine Verschleppung des Virus der ASP in andere Schweinebestände und in den Wildschweinbestand zu verhindern, hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Rostock (VLA) den Betrieb gesperrt sowie eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern um den Seuchenausbruchsbestand verfügt.

Für alle 20 landwirtschaftlichen Betriebe im betroffenen Gebiet gelten strenge Vorschriften. In der eingerichteten Sperrzone werden die Schweinehaltungen nun durch Amtstierärzte und Amtstierärztinnen klinisch untersucht und beprobt. Auch eine Sauenzuchtanlage im Landkreis Vorpommern-Rügen und zwei weitere Mastbetriebe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die in Verbindung mit dem betroffenen Hof stehen, werden nun durch die jeweils zuständigen Ämter überwacht.

„Das ist eine Tragödie für die Tiere und die Betriebe zugleich“, sagt Dirk Zimmermann von der Umweltorganisation Greenpeace. Gemeinsam mit einem Kollegen ist er am Dienstag extra aus Hamburg angereist, um sich ein Bild von dem Geschehen in MV zu machen. Er wirft der Politik mangelnden Einsatz bei der Impfstoffforschung vor. „Das alles ist die Folge einer fehlgeleiteten Agrarpolitik und hätte verhindert werden können. Was wir jetzt brauchen, ist ein Umdenken im System.“

Ist die Verbrauchersicherheit in Gefahr?

Weil nun viele Betriebe im Land fürchten, sie könnten massive wirtschaftliche Verluste erleiden, appelliert Backhaus an die Schlachthöfe mit Lieferbeziehungen zu MV – er nennt Unternehmen in Kellinghusen (Schleswig-Holstein), Perleberg (Brandenburg) und Weißenfels (Sachsen-Anhalt) – weiter Tiere aus MV anzunehmen und zu schlachten. Sie sowie die Verbraucher müssten sich keine Sorgen machen. „Die Sicherheit ist und bleibt gewährleistet. Das Fleisch, das vermarktet wird, ist gesund“, versichert der Minister.

Von Susanne Gidzinski