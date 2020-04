Erster Supermarkt in MV will, dass Kunden beim Einkaufen Mundschutz tragen

Rostock

In den Supermärkten in MV gibt es immer mehr Vorschriften, um eine Ausbreitung des Corona-Virus beim Einkaufen zu verhindern. Der Edeka-Markt Groth in Neustrelitz möchte nun, dass die Kunden im Laden einen Mundschutz tragen. Es gebe jedoch weder eine Pflicht noch eine zentrale Anordnung.

Der Marktleiterin Dorle Groth zufolge habe sie sich mit den Mitarbeitern darüber verständigt, ab dieser Woche selbst Masken zu tragen. Sie wollen sich damit selbst, aber auch die Kunden schützen. Dies tun sie aus gegenseitigem Respekt voreinander. Daher würden sie sich wünschen, dass auch alle Einkäufer im Laden einen entsprechenden Schutz tragen. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen“, sagt Groth.

Selbstgenähte Masken kommen zum Einsatz

Die Masken, die die Mitarbeiter tragen, hat der Markt von privaten Vereinen angefragt, die diese nähen. Dazu gab es eine Anleitung, wie diese zu nutzen sind, das heißt, wie sie gewaschen oder gebügelt werden sollen, um sie möglichst effektiv verwenden zu können.

Der Wunsch des Marktes, dass die Kunden eine Maske tragen sollen, wird über das Radio und über den persönlichen Kundenkontakt verbreitet. Auf Aufsteller haben sie aufgrund der Masse an Hinweisschildern verzichtet. Es ist jedoch nur ein Aufruf und keine Pflicht. Ob die Kunden dies annehmen, bleibt abzuwarten.

