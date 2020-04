Seit 27. April gelten deutlich mehr Berufsgruppen als systemrelevant. Alle Eltern in solch einem Job haben damit den Anspruch, ihre Kinder in der Kita notbetreuen zu lassen. Was das für die Einrichtungen bedeutet, welche Vorbereitungen sie treffen mussten und wie die Regeln im Alltag mit den Kleinen umsetzbar sind, hat sich die OZ in der Rostocker Anne-Frank-Kita angeschaut.