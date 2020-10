Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison 2020 in Warnemünde erwartet

Rostock

Mit der „ Europa“ der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises wird am Freitag (gegen 11.00 Uhr) am Warnemünder Passagierkai das erste Kreuzfahrtschiff der Saison 2020 anlegen. Die „ Europa“ bietet regulär Platz für 400 Passagiere, nun sind es 200 Passagiere.

Unter Berücksichtigung der Präventions- und Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie könnten sich die Passagiere der „ Europa“ auf organisierte Landausflüge oder individuelle Landgänge in Rostock und der näheren Region begeben. Am Freitagabend wird das Schiff in Richtung Hamburg ablegen.

Hafenchef Jens Scharner zeigte sich zufrieden, dass in diesem Jahr doch noch ein Kreuzfahrtschiff samt Gästen in Warnemünde begrüßt werden kann. Ursprünglich sollen es 207 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen sein. Doch die Corona-Pandemie hat alle Pläne über den Haufen geworfen.

