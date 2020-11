Rostock

Audrey Hepburn lächelt. Neben ihr hängt ein Hirsch. Kunstdrucke bei Ikea in Rostock. Kann man hier kaufen. Täglich. Auch am Samstag, 7. November – dem ersten Wochenende im erneuten, im Lockdown Light, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Der Parkplatz vor dem schwedischen Möbelhaus ist um elf Uhr rappelvoll. In der Schlange vor der Tür stehen 50 Leute. Aber es geht fix. Eine junge Frau in Wachuniform regelt den Kundenstrom. Hinter der sich drehenden Glastür hängt ein Bildschirm. Auf einer grünen Fläche ist zu lesen: „ Ikea Rostock. Willkommen weitere Kunden 14.“ Springt der Bildschirm auf rot, sagt die Frau in Uniform: „Stopp!“

Anzeige

„Die spinnen! Was meinst, was hier los ist. Was wolln die alle hier?“

15 Kassen sind geöffnet. An jeder eine Schlange mit 20 Kunden. Maske ja, Abstand na ja. Die berühmten Hot Dogs am Ausgang darf man kaufen, aber nicht drinnen essen. 30 Leute warten vor der Ausgabe. Die Köttbullar Butze, auch als Ikea Restaurant gerühmt, ist dicht.

Milena (18) aus Rostock geht mit ihrem Freund zu Ikea: „Wir brauchen nix, wir gucken nur“, sagt sie. Inspirationen könne man immer gebrauchen. Ein Maik (44) aus Bad Doberan möchte nicht reden. „Mich nervt der Sch. . . Kannste so schreiben!“ Namen? Die Kunden winken ab: „Spinnst du?“ „Sorry, lieber nicht!“ „Nee, kein Bock.“ „Nee, lass mal.“ Ein Mann um die 50 schreit in sein Handy: „Die spinnen. Was meinst, was hier los ist. Was wolln die alle hier?“

Kommentar: Lockdown trifft MV sehr unterschiedlich: Ist das wirklich gerecht?

Es ist wie auf der Autobahn: Man ist der Stau, denkt, aber man steht nur drin und schuld sind immer die anderen.

Michael Triegel würde gern fragen: „Gott, warum?“ Darf aber nicht

Zwei Kilometer entfernt könnte man Kunst gucken. Echte Kunst. Die Rostocker Kunsthalle wollte am 7. November die Ausstellung des Maler-Stars Michael Triegel eröffnen. Abgesagt wegen Corona. „Gott warum?“ hätte die Schau geheißen. Also Gott, wir warten – Antworten! Bis Triegel in diesem Land so systemrelevant ist wie Audrey Hepburn oder ein Billy Regal, muss er noch ganz schön oft den Pinsel schwingen.

Zur Galerie Volle Parkplätze und Schlangen vor Möbelhäusern und Imbissbuden, gähnende Leere vor Restaurants und Museen: OZ-Reporter Michael Meyer und Fotograf Dietmar Lilienthal haben sich am am ersten Wochenende des zweiten Corona-Lockdowns in Rostock und Warnemünde umgeschaut

An der „Food Station“, einem Imbissstand vor dem Poco Markt bei Ikea, stehen sechs Leute. Hier gibt es Kaffee, Softdrinks, Wraps, Döner, Würstchen. Zum Essen müssen die Kunden fünf Meter von der Bude weggehen. Sonst drohe Ärger.

Noch ärger sind die Regeln am Shin Shin Imbiss in der Rostocker Kröpi. Auf einem Schild steht: „Glühwein bitte erst in 150 Meter Abstand zum Imbiss trinken.“ Da steht man dann bei TK Maxx. Und der Glühwein ist kalt. Und warum man den an dieser Stelle sicherer als vor dem Imbiss trinken kann, erschließt sich nur Eingeweihtem.

Die Bummelmeile ist ebenso voll wie der Ikea-Parkplatz. Ein Zehnjähriger sagt: „Mama, hast du die gesehen? Die stehen ohne Maske vor dem Bäcker und wissen wohl nicht, dass Corona ist.“

Im Imbiss Subway in der Breiten Straße in Rostock warten Menschen auf ihre Baguettes. Quelle: Michael Meyer

Im Capitol Kino in der Breiten Straße würde der Film laufen: „Zu ihrem Besten!“ Klingt wie ’ne Komödie. Kinos sind ebenso wie Theater, Museen, Galerien, Restaurants dicht. Essen nur zum Mitnehmen. Kultur to go gibt es nur von Straßenkünstlern.

Gegenüber des Kinos stehen im Subway zehn Leute vor dem Tresen und warten auf Baguettes. Im Kaufhof ist der Besucherstrom überschaubar. Der Wachmann am Eingang bittet Besucher, sich die Hände zu desinfizieren, auf ihren Mundschutz und die Abstandsaufkleber am Boden zu achten. Die Kunden tun das. Wenn das Kaufhaus zu voll wird, kriegt er über ein elektronisches Zählsystem eine Nachricht.

Mehr lesen: Aida will 400 Millionen Euro vom Staat – und könnte Kurzarbeit verlängern

Im Eingang des Rostocker Kröpeliner Tor Centers (KTC) zählen wir mal 30 Sekunden lang Menschen, die an uns vorbeigehen: 50 Leute. Masken ja, Desinfektion der Hände an den Automaten zum Teil, Abstand na ja, ist ja Shopping. Vor dem New Yorker warten zehn Frauen, vor Zara neun Frauen, ein Mann. Auf der Rolltreppe sind so gut wie alle Stufen besetzt.

In der Straßenbahn der Linie 1 um 14.15 Uhr vom KTC zum Steintor sitzen und stehen 50 Passagiere. Die Bahn ist nicht überfüllt, aber die Plätze sind gut besetzt. Abstände von anderthalb Metern sind hier nicht drin. Rentner, Jugendliche, Familien – alle tragen Maske.

Öffentliche Galerien dicht, Verkaufsgalerien offen

Szenenwechsel. In Warnemünde kriegt man um 15 Uhr ohne Probleme einen Parkplatz in der Nähe des Alten Stroms. Menschen schlendern herum, aber es knubbelt sich nicht. Boutiquen und Geschäfte sind geöffnet. Aber kaum Kunden in den Läden.

Die Verkaufsgalerien sind offen, während öffentliche Galerien wie die des Rostocker Kunstvereins in Rostock, wo jetzt eigentlich die Schau der OZ-Kunstbörse zu sehen wäre, schließen mussten. In der Warnemünder Galerie Möller werden Arbeiten des Stuttgarter Malers Christian Lang und der Ribnitz-Damgartner Schmuckdesignerin Simone Mönch gezeigt. Drei Kunstinteressierte schauen sich um.

Blick auf den Alten Strom in Warnemünde Quelle: Dietmar Lilienthal

Vor den Eiscafés und den Bäckereien stehen fünf bis zehn Leute an. Außerhausverkauf. Lange Schlangen vor den Fischkuttern. Die Restaurants sind ja zu. Bei „Backfisch Tilo“ warten 25 Leute. Wartezeit für Rollmops und Backfisch keine zehn Minuten. Bestellen und zahlen rechts, abholen links. So laufen die Kunden sich nicht um. „Der Verzehr unserer Produkte ist im Umkreis von 50 Metern nicht gestattet.“ 50 Meter weiter liegt der nächste Kutter.

Auf einer Bank in der Novembersonne schmeckt der Bismarckhering bei zwölf Grad um 15.35 Uhr, während ein einsamer Straßenmusiker im Dufflecoat mit Gitarre Musik von Hozier spielt und das Handy mitteilt, dass der Spieltag in der Bundesliga begonnen hat und Schalke 0:1 zurückliegt. Von der anderen Seite schallt „Daddy Cool“ von Boney M. herüber. Hafenrundfahrten gibt’s nicht, Schifferklavier an der Brücke schon.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Bei Möbel Höffner ist es auch am Nachmittag schwierig, einen Parkplatz zu finden. Im Eingang keine Schlange, Hände desinfizieren am Automaten. Hinter dem Eingang lockt die Weihnachtsdeko. Man sieht hunderte von Menschen durch die Gänge schlendern, sie schauen sich Kinderzimmer an, messen Tische ab. In der weitläufigen Verkaufshalle ist es überhaupt kein Problem, sich aus dem Wege zu gehen.

So gut wie keine Kinder auf Karl’s Erdbeerhof

Auf Karl’s Erdbeerhof in Rövershagen ist der Parkplatz leer. Im Eingang riecht es nach Erdbeereis, ein Weihnachtsmann lächelt. Aber wen lächelt er an? Hier sind so gut wie keine Kinder. Die achtjährige Mathilda stöbert mit ihrer Mama in Kinderbüchern.

Christoph (29) und Christine (33) aus Rostock sind mit ihrem 14 Monate alten Sohn Constantin gekommen. „Wir waren am Freitag schon mal da“, sagt Christine. „Uns hat die Deko so gut gefallen.“ Christoph zeigt auf seinen Sohn: „Der Kleine hatte soviel Spaß an den lustigen Figuren im Bonbonland. Ihn stört es noch nicht, dass die Spielbereiche gesperrt sind.“ Außerdem muss Christine noch Bratapfelglühwein nachkaufen. „Ich habe gestern das erste Mal seit zwei Jahren mal wieder Alkohol getrunken. Jetzt holen wir Nachschub und auch gleich ein Weihnachtsgeschenk für den Opa.“

Constantin und Mathilda sind die einzigen Kinder zu diesem Zeitpunkt im Erdbeerhof. Im Bonbonland hebt eine junge Frau, auf die Frage, wo all die Kinder hin sind, traurig die Schultern und sagt: „Corona!“

Lesen Sie auch

Von Michael Meyer