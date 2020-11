Rostock

Theater, Konzerthäuser, Gaststätten, Cafés, Kinos, auch Fitnessstudios und Schwimmbäder sind seit einer Woche zu. Die Freizeitmöglichkeiten sind also erheblich eingeschränkt – und das im grauen November. Einkaufen in den Innenstädten des Landes indes bleibt weiter möglich. Viele Bummeln waren zuletzt gut besucht. Während der Lockdown einige Branchen sehr hart trifft, kommen andere glimpflich durch die Krise. OZ-Leser diskutieren die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und, wie gerecht sie sind.

Remo Rönnpagel fragt: „Gab es seit Beginn des Kampfes gegen Corona je Gerechtigkeit für alle? Schausteller, Messebauer, Zirkusleute, Künstler, Veranstaltungstechniker, Caterer und viele mehr tragen seit Beginn dieses Kampfes die größte Last, ohne einen Ausgleich oder Ähnliches zu bekommen. Gleichzeitig schenkt der Staat Pflegeberuflern Bonuszahlungen und diversen Unternehmen Steuerfreiheiten bei Bonuszahlungen. Auch Beamten werden Boni zugesagt. Wenn das irgendetwas mit Gerechtigkeit zu tun hat, muss ich meine Definition zu Gerechtigkeit noch einmal überdenken.“ Andreas Steinemann meint: „Die Solidarität, die per Kampagne beschworen wird, ist ein riesiger Betrug. Junge Leute, Studenten, ganze Branchen trifft es knallhart, während Rentner, Beamte keinerlei Einschränkungen haben und eventuell sogar profitieren.“

Einheitliches Vorgehen in der Krise ist wichtig

Zum Stichwort Fairness meint Leon Engel: „Na ja, die Alternative dazu wäre, nicht mehr nur länderweise das Problem anzugehen, sondern regionale Schritte der einzelnen Landkreise zu ermöglichen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man auch das zu pauschal findet und zu Lösungen übergeht, die von einzelnen Städten oder kleinen Gemeinden bestimmt werden. Und ob das dann ausreichend gerecht ist, ist dann wieder die nächste Frage. Irgendwo muss man einheitlich handeln, um überhaupt etwas zu erreichen.“

Trotz mancherorts langer Schlangen und rege besuchter Geschäfte glaubt Andreas Lange: „Die Menschen wissen schon, dass Corona ist. Sie haben es nur satt, ständig bevormundet und wie kleine Kinder behandelt zu werden.“ Cindy Leimbach: Man könne alles machen wie vorher auch. Nur müsse man sich etwas einschränken – für einen Moment des Lebens. Shoppen und reisen hält Leimbach für „dämlich“ in diesen Zeiten. „Nach unseren letzten Wochen und derart vielen Erkrankten in meinem Umfeld (jeden Tag etwa vier bis fünf neue) bin ich mittlerweile sogar dafür, die Schulen, Kitas und Läden wieder dichtzumachen. Es ist keine Grippe.“

OZ-Leserin Katja Conrad schreibt: „Es geht hier doch nicht um Bevormundung. Die, die hier meckern über jede(n) Entscheidung/Vorschlag/Idee/Info/Hinweis und darüber hetzen und sich darüber kaputt lachen, benehmen sich wie Kleinkinder. Würden sie eigentlich auch noch so reden und handeln, wenn es jemanden ihrer Liebsten so hart trifft, dass er oder sie nicht wieder gesund wird? Oder als Arzt beziehungsweise Schwester tagtäglich an die Grenzen stößt? Ist dann auch wieder die Regierung daran schuld?! Mal ein wenig mehr Rücksicht nehmen“, fordert Conrad.

Verständnis für Einschränkungen

Sabine Zobel ergänzt, wenn die Läden geöffnet seien, solle man sich auch nicht wundern, wenn „es Menschen gibt, die diese Möglichkeit wahrnehmen.“ Nancy Limprecht ist überzeugt: „Je mehr verboten wird, desto mehr sträuben sich die Menschen. Wie trotzige Kinder eben, die bei Bestrafung und Bevormundung erst recht das Gegenteil machen. Vielleicht sollte man mit Präventionen arbeiten und den Leuten klarmachen, dass es eben besser läuft, wenn man sich an bestimmte Sachen hält. Ich empfinde diese Bestrafungsstrategie als daneben.“ René van de Kerkhof erwartet sogar weitere Einschränkungen: „Ich sehe uns zu Weihnachten schon mit Ausgangsbeschränkungen konfrontiert.“ Menschen an den Stränden des Landes oder auf den Straßen und Plätzen in Pandemie-Zeiten: Dazu schreibt Hansi Gei: „Das nennt man Leben.“

Von Juliane Lange