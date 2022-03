Rezension - Erstes queeres Musical in Schwerin: Ist „Hedwig and the Angry Inch“ sehenswert?

In „Hedwig and the Angry Inch“ spielt Schauspielerin Lili Alexander die Rolle der Hedwig, die zwischen zwei Geschlechtern gefangen ist und zieht Parallelen zu ihrem eigenen Leben als Transgender. Warum das erste queere Rockmusical am Theater Schwerin ein Plädoyer für die Menschlichkeit ist.