Rostock/Greifswald

Nach der britischen ist nun offenbar auch die südafrikanische Corona-Mutation B.1.351 sowie die brasilianische Mutation P.1 im Land nachgewiesen worden. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden zwei positive Infektionsfälle mit der südafrikanischen Variante gemeldet, wie ein Sprecher des Kreises am Donnerstag sagte.

Der Anteil der Mutationen am Gesamtinfektionsgeschehen liegt im Kreis inzwischen bei rund 35 Prozent. Mit 80 Infektionsfällen innerhalb der vergangenen sieben Tage ist dabei die britische Mutation besonders häufig vertreten.

RKI meldet Verdachtsfall der brasilianischen Variante

Nach Angaben des RKI werden in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 25 Prozent aller Infektionen durch Varianten hervorgerufen, die als gefährlich gelten. Damit liegt der Nordosten leicht über dem Bundesschnitt.

Das RKI listet in seinem aktuellen Bericht zur 9. Kalenderwoche (bis 7. März) auch einen Verdachtsfall der brasilianischen Variante für den Nordosten auf. Dieser Corona-Typ ist im brasilianischen Bundesstaat Amazonas die dominierende Variante. Erstmals trat sie offenbar Ende 2020 in der Stadt Manaus auf und gilt als besonders ansteckend. Die im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldeten südafrikanischen Fälle tauchen in dem Bericht dagegen noch nicht auf.

Britische Variante setzt sich durch

Die südafrikanische Variante gilt zwar als nicht so übertragbar wie die britische Variante. Das große Problem bei einer Infektion sei aber, dass es danach zu deutlich mehr Impfdurchbrüchen und Zweitinfektionen kommen könne, sagte der Chefhygieniker der Uni-Medizin Greifswald, Nils-Olaf Hübner.

Der Nachweis markiere eine neue Stufe. Die südafrikanische und auch die brasilianische Variante treten hierzulande eher selten auf. Die britische Corona-Mutation setzt sich dagegen immer mehr durch. Ihr Anteil an allen Varianten liegt deutschlandweit inzwischen bei 55 Prozent. Vor einer Woche lag er noch bei 40 Prozent.

Von Martina Rathke