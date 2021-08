Erwachsen mit Verspätung: Jugendliche in MV holen Jugendweihe und Konfirmation nach

Rostock/Schwerin

„Ich fühle mich heute sehr schön und erwachsen“: Die 14-jährige Tanja Hecht aus Rostock bringt es damit auf den Punkt: Zahlreiche Jugendliche aus ganz MV haben sich am Wochenende so richtig in Schale geworfen und mit Jugendweihe oder Konfirmation einen symbolischen Schritt ins Erwachsenenleben unternommen.

Wegen Corona waren im Frühjahr die meisten Feiern auf den Spätsommer verschoben worden. Und rechtzeitig, bevor die vierte Welle überzuschwappen droht, konnten sie jetzt auch tatsächlich über die Bühne gehen.

Abstriche in der Vorbereitung

Ein paar Abstriche hatten die Jugendlichen zwar im Vorfeld hinnehmen müssen, denn viele der sonst üblichen Vorbereitungskurse sind ausgefallen. „Den Tanzkurs hätte ich schon gerne gemacht“, sagt Tanja, die von ihren Eltern und ihren beiden Schwestern begleitet wird. Aber so muss eben die schöne Zeremonie und anschließend ein Restaurantbesuch mit der Großfamilie reichen.

Tanja Hecht (14) Quelle: Ove Arscholl

Auch für Lina Kob (14) ist die Jugendweihe ein besonderer Tag: „Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt erwachsener“, betont sie. Auch Lina hätte gerne den Tanzkurs gemacht: „Ich habe noch nie richtig getanzt.“ Trost findet sie sicher im Kreise ihrer Eltern, der sieben Geschwister, Oma, Opa, Onkel und Tanten.

Lina Kob (14) Quelle: Ove Arscholl

Anstehen für die nächste Feier

70 Jugendliche sind es an diesem Sonnabend, die in mehreren Feiern im Abstand von zwei Stunden im Rostocker Barocksaal per Urkunde bescheinigt bekommen, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt anfängt. „Zur Sicherheit haben wir nur kleinere Gruppen, damit nicht zu viele Besucher auf einmal kommen“, sagt Kerstin Behrendt vom Jugendweiheverein MV.

200 Besucher sind im Saal maximal erlaubt. Draußen vor der Tür warten schon ungeduldig die nächsten darauf, dass sie dran sind.

Feier gehört dazu

Auch für Josh Albrecht (14) ist die Jugendweihe ein besonderer Tag. Erwachsener fühlt er sich zwar nicht, räumt er ein. Aber auf die Feier freut er sich doch: „Das Feierliche gehört eben dazu.“ Dazu gehört für ihn auch ein ordentliches Schnitzel, das er sich für die anschließende Familienfeier im Restaurant mit Oma, Opa, Eltern und Schwester gewünscht hatte.

Josh Albrecht (14) Quelle: Ove Arscholl

Timon Stenzel (14) freut sich besonders, dass Familienmitglieder aus Berlin und aus Leipzig angereist sind. Dass die Vorbereitungskurse, zu denen meist auch eine gemeinsame Fahrt gehört, ausgefallen waren, findet Timon nicht so schlimm. „Die Reise wollen wir in den Herbstferien nachholen.“

Timon Stenzel (14) Quelle: Ove Arscholl

Erinnerung an eigene wilde Jugend

Die Festrede in Rostock hält Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger. In ihrer sehr persönlich gehaltenen Ansprache berichtet sie von den Höhen und Tiefen ihrer eigenen wilden Jugend und von der Zeit, als ihre eigene Tochter zum Teenager heranwuchs:

„Als Eltern müssen wir begreifen, dass Ihr keine Mini-Ausgaben von uns seid. Wir müssen verstehen, dass nicht nur früher alles anders war und wir anders waren, sondern dass Ihr anders seid. Es geht nämlich gar nicht um uns, es geht um Euch. Ihr habt eure eigene Zeit, Eure eigenen Gewohnheiten, Ängste und Träume. Ihr seid Persönlichkeiten und wir dürfen unsere Erwartung nicht zu Eurer Pflicht machen. Denn Ihr habt das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen – selbst, wenn sie uns nicht gefallen.“

Konfirmation im Schloss

Am Sonntag sind dann in Schwerin die Jugendlichen der Schelf- und der Schlosskirchengemeinde an der Reihe: Im Innenhof des Schlosses werden sie feierlich konfirmiert. Die Bilder gleichen sich mit denen der Jugendweihe in Rostock: Hübsch herausgeputzt in Kleid und Anzug reihen sich die Heranwachsenden auf. Der einzige optische Unterschied ist das christliche Kreuz.

Einzug der Konfirmandinnen und Konfirmanden von der Schlosskapelle aus. Quelle: Cornelius Kettler

„Die Feier war angesichts der Corona-Regelungen eine Herausforderung, weil die Gruppe mit 30 Teilnehmern so groß war“, sagt Pastor Volkmar Seyffert. „Trotzdem war die Feier sehr stimmig und feierlich.“

Ganz besondere Reise

Sogar eine Vorbereitungsreise nach Plön (Schleswig-Holstein) war zuvor möglich. „Das war für die Konfirmandinnen und Konfirmanden ganz besonders, weil sie sich vorher fast ein Jahr lang nicht sehen konnten.“

Konfirmation im Schweriner Schlossinnenhof Quelle: Cornelius Kettler

Insgesamt holen dieser Tage rund 1100 Konfirmanden in MV ihre Feiern nach, etwa so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Jugendweiheverein MV hat 4200 Anmeldungen, das sind etwa 1000 weniger als sonst üblich. auch die Volkssolidarität organisiert Jugendweihefeiern, hier sind rund 900 Jugendliche dabei.

Von Axel Büssem