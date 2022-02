Erweiterung an Uni-Kita: kaum noch Plätze frei

Greifswald

Die Baustellenfahrzeuge und Absperrungen sind weggefahren und abgebaut, die Kinder können kommen. Der neue Erweiterungsbau der Uni-Kita auf dem Gelände der Universitätsmedizin direkt an der Anklamer Straße ist fertig. In den kommenden Monaten werden nach und nach die Kinder der Krippe und Kita einziehen. Sieben neue Gruppen sollen so entstehen, am Ende etwa 200 Kinder in der Kita betreut werden.

Die Erweiterung war dringend nötig. „Es gibt noch vereinzelt Plätze im Kitabereich“, erklärt Sebastian Schulze, Pressesprecher der Volkssolidarität Nordost, der Träger der Kita. Der Krippenbereich hingegen sei bereits voll. Doch auch hier gibt es noch Hoffnung für Eltern, die ihre Kinder noch für die Kita anmelden wollen. „Wir schauen, dass zukünftig kurzfristige Mischgruppen entstehen und so die hohe Nachfrage im Krippenbereich in Greifswald verringert werden kann. Anmeldeanfragen sind also grundsätzlich möglich“, so Schulze.

Mehr Personal für sieben neue Gruppen

Um eine Betreuung der zahlreichen Kinder zu gewährleisten, gibt es ein neues Leitungsteam. Angela Burdchen als Leiterin und Katrin Kirstein als Stellvertreterin haben in Zukunft das Sagen. Mit ihnen und den neuen Kindergruppen wird auch mehr Personal in den Kitaanbau einziehen. Es seien bereits mehrere neue Erzieherinnen und Erzieher angestellt worden, sodass für eine sehr gute Betreuung laut Betreuungsschlüssel gesorgt sei. Da die Gruppen nach und nach an die Kita kommen, würde auch mit dem wachsenden Bedarf mehr Personal eingestellt, so Schulze. Auch hier wird noch gesucht, nicht nur im pädagogischen Bereich, sondern auch Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte.

Eine erste Amtshandlung für das neue Personal bestand in der Suche von kreativen und fröhlichen Gruppennamen in Zusammenarbeit mit den Elternvertretern. „Egal ob Pfiffikusse, Kichererbsen, Einsteinchen oder Weltenbummler, die Kinder und wir werden viel Spaß haben“, freut sich Leiterin Angela Burdchen.

Spielplatz muss noch gebaut werden

„Wir freuen uns sehr, wenn die kleinen Geister die Einrichtung das erste Mal betreten und die zahlreichen neuen Spiel- und Lernmöglichkeiten entdecken werden“, sagt Kerstin Winter, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Nordost. Man habe sich bemüht, Spielwelt und Lernort optimal zu verbinden, zu einem innovativen Vitalkonzept „Bunt und gesund“, erklärt sie weiter.

Noch ist der Ausbau der Kita nicht ganz abgeschlossen. Im Frühjahr beginnt die Fertigstellung des Außenbereiches, damit den Kindern noch vielfältigere Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten an der frischen Luft zur Verfügung stehen.

Von Philipp Schulz