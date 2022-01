Erwin Sellering zum Ukraine-Konflikt: Es geht um Vorherrschaft

Schwerin

Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), Vorstand der Klima- und Umweltschutzstiftung MV, spricht im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel über die Ostseepipeline Nord Stream 2, die anhaltenden Spannungen an der ukrainischen Grenze und das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland.

Die russische Gaspipeline Nord Stream 2 ist zum Spielball der Weltpolitik zwischen Russland, Europa und den USA geworden. Sie ist Druckmittel in der Ukraine-Krise. Die Folgen treffen auch Sie und Ihre Stiftung in Schwerin. Wie reagieren Sie?

Erwin Sellering: Ich habe mich stark für den Bau der Pipeline eingesetzt. Das Land hat uns beauftragt, beim Bau zu helfen. Der Klimawandel in Deutschland braucht diese Pipeline als vernünftige Brückentechnologie. Die neue Bundesregierung hat ambitionierte Ziele, was die erneuerbaren Energien angeht. Im Jahr 2030 soll eine Quote von 80 Prozent erreicht werden. Bis dahin brauchen wir die Brückentechnologien Atom, Kohle und Gas, wobei Letzteres das Vernünftigste ist. Wir als vom Land gegründete Klimastiftung sollten uns auch dafür einsetzen, dass die Pipeline fertig gebaut wird. Das haben wir getan. Da war vieles nötig, da die Amerikaner ständig bei ihren Sanktionen nachgesteuert haben. Aber jetzt ist die Pipeline fertig. Das Gas kann geliefert werden.

Die Stiftung hat die Aufgabe, in allererster Linie Klimaprojekte in MV zu fördern. Das Betreiben eines Schiffes, das die Pipeline baut, doch wohl eher nicht.

Wir haben kein Schiff betrieben. Unsere Unterstützungsarbeit bestand darin, kleineren Firmen aus dem Land, die nicht weltweit tätig sind, zu ermöglichen, an der Pipeline mitzuwirken. Denn die Drohungen der USA richteten sich gegen die Firmen, die in den USA wirtschaftlich tätig sind und die ihre Aufträge verlieren könnten.

Gründen Sie als Stiftung jetzt auch die deutsche Firma, die Nord Stream für die Lizenzierung und damit den Betrieb benötigt?

Nein. Das muss Nord Stream machen. Es ist aber interessant, dass die Bundesnetzagentur diesen Passus im Dezember nach so vielen Jahren Bau und Planung entdeckt hat. Das hat zu weiteren Verzögerungen geführt, was wiederum zur Folge hat, dass man die Pipeline weiterhin politisch bekämpfen kann. Die Bundesnetzagentur ist eine Behörde und muss sich neutral verhalten. Da ist Außenministerin Baerbock zumindest etwas missverständlich unterwegs.

Wird die Pipeline in Betrieb gehen?

Seit ich für die Klimaschutzstiftung tätig bin, gibt es ständig Drohungen gegen die Pipeline und aggressive Äußerungen leider auch aus der deutschen Politik, die sagen, „nein, wir wollen diese Pipeline nicht“. Jetzt wird es im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise angeführt, früher waren es andere Gründe.

Für mich war immer klar, dass die Amerikaner das auch aus wirtschaftlichen Gründen tun. Sie können die ganze Welt mit ihrem Gas beliefern. Das Fracking-Gas ist aber deutlich teurer. Über die Pipeline könnte Deutschland das Gas direkt vom Produzenten viel günstiger und verlässlich beziehen. Das ist ein wirtschaftlicher Vorteil. Die Klimawende wird nur gelingen, wenn wir die Leute mitnehmen und Energie bezahlbar bleibt.

Ist Ihnen beziehungsweise der Stiftung egal, was Russland an der Grenze zur Ukraine mit seinen Truppenaufmärschen treibt?

Ich finde es hochproblematisch, was zwischen den beiden Weltmächten passiert. Auf mich machen beide den Eindruck, dass es ihnen um Vorherrschaft geht. Ich verurteile kriegerisches Handeln und Unterdrückung. Dem müssen wir in geeigneter Weise entgegentreten. Was ich nicht gut finde, ist, dass wir uns in diesem Konflikt auf eine Seite schlagen und alles mitmachen, was diese Seite von uns will. Ich bin dagegen, dass wir Russland als das Reich des Bösen und als Feind sehen. Wir müssen versuchen, in einer vernünftigen Partnerschaft mit Russland klarzukommen. Das muss auch die Linie der EU sein. Europa muss eigene Interessen definieren und sie gegenüber beiden Großmächten durchsetzen.

Wünschen Sie sich zur Pipeline ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber der ablehnenden Haltung von Frau Baerbock zu Nord Stream 2?

Die Haltung der beiden zeigt die Zerrissenheit der deutschen Gesellschaft in dieser Frage. Ich finde die Grundüberzeugung der SPD nach wie vor richtig, ein partnerschaftliches Verhältnis zu Russland hinzubekommen.

Von Andreas Ebel